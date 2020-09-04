Ecem İsminin Anlamı Nedir? Ecem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ecem köken olarak Türkçeye dayanmaktadır. Eski Türkçe üzerinden günümüze gelmiş olan bu güzel isim, kız çocukları adına kullanılan bir addır. Özellikle kız çocuklarına hitap eden anlamları ile beraber aynı zamanda kulağa güzel gelen bir telaffuzu da bulunuyor.



Ecem Ne Demek?



Ecem ismi Ece üzerinden türemiş ve ayrıca kendine özel bir anlamı bulunan en güzel adlar içerisinde yer almaktadır. Kökeni Türkçe olması ile beraber şu anki anlamı, ‘Kraliçem, benim sultanım’ şeklinde ifade edilmektedir. Böylesi güzel ve özel anlamı eşliğinde Ecem ismini kız çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz.



Eski Türk devletlerinde aynı zamanda Sultanlar için kullanılan bir unvan şeklinde de öne çıkıyor. Bu unvan sultanı ne kadar özel ve önemli olduğunu anlatan bir ifade şeklinde değerlendiriliyordu. O yüzden zaman içerisinde değişim göstermek suretiyle Türkiye'de kız çocukları adına artık bir isim şeklinde değerlendirilmektedir.



Ecem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ecem ismi özellikle anlamları ile beraber çok sevilen ve ebeveynler tarafından tercih edilen adlar içerisine girmiş durumda. Son yıllarda daha fazla ilgi gören bu isim için aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Ecem ismi Kur'an'da geçmemektedir.



Kız çocuklarına en güzel şekilde hitap eden ve anlamı ile çok daha özel hale gelen Ecem ismi, aynı zamanda okunuşu üzerinden de sevilmektedir. Kız çocuğunuz için isim konusunda hala karar aşamasında iseniz, Ecem ismini değerlendirebilir ve onun için listeye ekleyebilirsiniz.