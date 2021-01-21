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21.01.2021 - 14:11 |

Eeg nedir? Eeg testi nasıl çekilir, çekimi ne kadar sürer?

EEG nedir? EEG testi nasıl çekilir, çekimi ne kadar sürer? Siz de bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız yazımızda aradığınız her bir detayı bulabilirsiniz. Sizlere EEG nedir ve diğer soruların yanıtlarını ayrıntılarıyla derledik...

Eeg nedir? Eeg testi nasıl çekilir, çekimi ne kadar sürer?
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Elektroensefalogram için EEG, beynin elektriksel aktivitesinin ölçülmesine dayanan bir incelemedir.
Bu, kafa derisine temas edecek şekilde yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. EEG, bir nöroloji bölümünde devlet hastanesinde veya özel hastanede veya şehirdeki bir nöroloji muayenehanesinde yapılabilir.

Elektroensefalografi (EEG), kafa derisine (veya kafa derisine) standart bir şekilde yerleştirilen ve birbirine göre birbirine bağlanan elektrotlar aracılığıyla beynin spontan elektriksel aktivitesinin kafatası içinden kaydedilmesini sağlayan incelemedir.

EEG Testi Nasıl Çekilir?

Gümüş alaşımdan yapılan elektrotlar (10 ila 20 adet) kafa derisine simetrik olarak dağıtılır. Kauçuk bir kask ile muhafaza edilebilirler veya bir macun ile yapıştırılabilirler. Elektrotlar, her elektrot tarafından tespit edilen elektrik potansiyelini ölçen ve elektrotları ikişer ikişer karşılaştıran bir kayıt cihazına bağlanır.

Cihaz, birbirinin altına 5 ila 10 yol çizer. Her iz, şekilleri (uç veya dalga), frekansı ve uyarımların etkisiyle karakterize edilen ardışık dalgalardan oluşur. Hakim olan dalgaların türlerini (alfa, beta, delta ve teta dalgaları) analiz etmeyi mümkün kılan frekans çalışmasıdır.

EEG Çekimi Ne Kadar Sürer?

Muayene bir doktor muayenehanesinde veya bir hastanede yapılır. Kişi aynı anda filme alınabilir.
Uyanık hastanın standart EEG'si yaklaşık 20 dakika sürer ve bu sırada üç ila dört düzenleme arka arkaya kaydedilir. Bu acısız bir testtir. Kapalı gözlerle huzur içinde bir sıra dinlenme elde edilir. Gözler açılıp kapandığında serebral ritimlerin reaktivitesini test ediyoruz.

İki aktivasyon testi sistematik olarak ilişkilidir; yavaş ve tam nefes almanızı sağlayan 3 ila 5 dakikalık hiperpne, gözler kapatıldıktan hemen sonra uygulanan 1'den 40 Hz'e kademeli olarak artan frekansta aralıklı ışık uyarımı olur. 4 veya 5 yaşına kadar olan bebeklerde ve çocuklarda, rutin olarak bir uyku EEG'sinin kaydedilmesi arzu edilir. Bilinçsiz denekte, tepkisellik acı veren işitsel veya hassas uyaranlarla incelenir.

Bazı durumlarda özel kayıt teknikleri gerekli olabilir: yetişkinlerde uyku EEG'si, poligrafi (kalp ve solunum hızı, kan basıncı, göz hareketleri gibi diğer birçok parametrenin eş zamanlı kaydı), ilaç aktivasyonlu EEG, EEG hastanın davranışının video kaydı, uzaktan kayıt veya telemetri ile birleştiğinde, genellikle "Holter EEG" olarak adlandırılan ambulatuvar kayıt, haritalama-EEG ile sinyal işleme yapılır.

Olası EEG Riskleri Nelerdir?

Tıbbi tedaviye dirençli şiddetli odaklanmış epilepsinin cerrahi tedavisi için elektrotlar doğrudan serebral korteks (elektrokortikografi) ile temas halinde veya beynin içine yerleştirilebilir. Elektroensefalogram ağrısız ve risksizdir. Bazıları ekipmandan (kask ve elektrotlarından) korksa da EEG güvenlidir ve muayene beynin yaydığı elektrik sinyallerini analiz etmeyi ve beyne elektrik göndermemeyi hedefliyor.

Kalp kasının ne kadar iyi çalıştığını inceleyen elektrokardiyograma (EKG) benzer şekilde, EEG
ağrısız, invazif olmayan bir testtir. Ortalama olarak yaklaşık yirmi dakika sürer. Elektrotlar hastanın kafa derisine, sırt üstü yatarak veya sandalyede oturarak yerleştirilir. Kayıt cihazı daha sonra elektrik darbelerini grafik çizimlere dönüştürür. Bu nedenle, belirli nörolojik durumlar hakkında tanısal bir yönelim elde etmek mümkündür. Ayrıca belirli uyku bozukluklarını incelemeyi mümkün kılar.

Elektrotların elektriksel gürültüyü toplamasını önlemek için alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen, ham EEG sinyali gürültülü kalır. Bununla birlikte, elektrotlar tarafından toplanan elektromanyetik gürültü genellikle ilgilenilen EEG sinyalinden çok daha yüksek olduğundan, EEG sinyalinin analizi sırasında, sinyal, gürültü oranını artırmak için testlerin ortalaması alınabilir.

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