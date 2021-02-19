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19.02.2021 - 17:53 |

El Bilek Ağrısı Ve Şişmesi Neden Olur? Bilek Şişmesi Ve Ağrısı Nasıl Önlenebilir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bazı ters hareketlerden dolayı bileklerimizde ağrı oluşabilir. Bilekler darbe almadan sebepsiz bir şekilde ağrı oluşan bölgeler değildir. El bilek ağrılarının hangi durumlarda oluştuğu ve şiştiği pek çok insan tarafından merak edilerek internet üzerinden araştırılıyor. El bilek ağrısı ve şişmesi neden olur? Bileş şişmesi ve ağrısı nasıl önlenebilir, tedavisi nasıl yapılır? Soruları hakkında sizlere detaylı bilgiler derledik.

El Bilek Ağrısı Ve Şişmesi Neden Olur? Bilek Şişmesi Ve Ağrısı Nasıl Önlenebilir, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Bilek ağrıları birçok sebepten dolayı oluşabilir.

 El Bilek Ağrısı ve Şişmesi Neden Olur?

 Ellerin aktif bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için bilekten güç alır. Bilek her ne kadar önemsenmese de kuvvetin olduğu bölgedir. El hareketlerinin kolayca yapılabilmesini sağlar. Parmakların da hareketlerini sağlayan kirişler bileklerden itibaren başlar. Ellerin iyi bir şekilde çalışabilmesi için ellere uzanan sinirler bileklerden geçer. Bilek ağrıları bazı nedenlerden dolayı oluşabilir. Özellikle darbe alması durumunda bileğin ağrıması ve şişmesi normaldir. Tabi ki bunların dışında bilek kırılma durumunda bilekte şişme ve ağrı belirtileri gözlemlenir. El bileklerinde oluşan bu belirtiler için mutlaka sağlık kuruluşlarında doktorlara görünmek gerekir.

 Bilek ağrıları bazı basit durumlardan dolayı da ağrıyabilir. Özellikle ağır kaldırmak ve ani hareket yapmak bileğin ağrımasına ve zedelenmesine yol açabilir. Bu durumlar geçici olduğundan çok fazla önemsenmeyen durumlardır. Fakat herhangi bir darbe alması sonucunda bileklerde özellikle şişme görülürse doktorlara muayene olmak gerekir. Kişilerin durumları daha kötü olmadan bu durum kontrol altına alınmalıdır. Şişlikler kendi kendine geçmeyebilir.

 Bilek Şişmesi ve Ağrısı Nasıl Önlenebilir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Bileklerin şişmesi doktorlar tarafından önemsenen bir durumdur. Genellikle bilek gibi bölgelerde şişlik oluşması kemiklerin kırılmasını gösteren bir belirtidir. Bileklerdeki ağrıların önlenmesi için öncelikle kaynağı tespit edilmesi gerekiyor. Eğer zorlanmadan veya ağır kaldırmaktan dolayı bilek ağrısı bulunuyorsa, ağrı kesicilerle durum düzeltilebilir. Fakat sert bir darbe veya üzerine düşme sonucu ağrı ve şişlik oluşuyorsa bu durum doktorların yakından ilgilenmesi gereken bir konudur.

 Doktorlar bilek şişmesi ve ağrıması durumunda birçok tedavi yöntemi uygulayabiliyor. Özellikle şişme durumlarında soğuk kompres yapılması şişliği azaltacaktır. Bunun dışında verilecek olan ağrı kesici ilaçlar ve kremlerle ağrıların giderilmesi sağlanır.

 

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