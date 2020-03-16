El Titremesi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ayak, Kol Ve Parmak Titremeleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

İnsan vücudunu ayakta tutan sistem iskelet sistemidir. Gün içerisinde yapılan tüm faaliyetleri kontrol eden ve fiziksel olarak yapacağımız tüm işlerde bize yardımcı olan yapı iskeletimizdir.



El Titremesi Nedir?



Vücudumuz ile yaptığımız tüm işlerimize olanak sağlayan kaslar bazen istem dışı hareket edebilirler. Böylece istem dışı hareketlerle ortaya titreme gibi sorunlar çıkabilir. Titremeye bilimsel olarak tremor denmektedir. Fakat bu durumda oluşacak titreme, kasılma gibi istem dışı hareketler günlük yaşantıda kişileri etkileyebilirler.



El Titremesi için Hangi Bölüme Gidilir?



Sağlıklı kişiler ellerini uzattıkları zaman ellerin sabit kalması gerekir. Veya herhangi bir işle uğraşırken ellerde titreme gibi problemlerin olmaması gerekir. Fakat ellerin sabit kalamaması ve sürekli titremesi gibi durumlarda mutlaka bir doktora danışılmalı en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir.



Herhangi bir sağlık kuruluşuna yapılan müracaattan sonra sorun düzelmez ise mutlaka hastanelerin Nöroloji bölümünden sıra alınması gerekir. Bunun yanı sıra kan şekeri ölçümü için ise dahiliye bölümünden de sıra alınabilir.

İlk olarak nöroloji uzmanlarına bu şikayet detaylı olarak anlatılmalıdır. Hangi durumlarda ellerin titrediğini ve hangi durumlarda titremenin arttığı detaylı olarak doktora anlatılmalıdır. Bu sayede doktorlarda hastaların anlattıkları bilgiler doğrultusunda EMG, EEG, MR gibi tıbbi cihazlardan yardım alabilir. Bunun dışında fiziksel bir muayene de yapılır. Böylelikle ellerin titremesinin sebebi bulunarak tedavi yöntemlerine başlanılır. Bu sebepler ile el titremeleri hafife alınmamalı, mutlaka bir Nöroloji uzmanından destek alınmalıdır.



Ayak, Kol ve Parmak Titremeleri için Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Titremeler daha çok ellerde görülür. Bunun dışında kol, kafa, ayak, parmak titremeleri de görülmektedir. Bazı kişilerde titremeler nörolojik bir bozukluk belirtisidir. Bu sebeple ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. İhmal edildiği taktirde daha büyük sağlık sorunları oluşabilir. Bazı insanlarda ise kullanılan ilaçların yan etkileri olabilmektedir. Bu gibi durumlarda nedeninin araştırılması için bir Nöroloji doktoruna görünmekte fayda vardır.



Titremenin Nedenleri



Titremeye sebebiyet verecek olaylar içerisinde nörolojik bozukluklar bulunmaktadır. Bunlar dışında inme, travmatik beyin hasarı, bayin sapı veya serebellumun parçalarını tahrip eden hastalıklar da sebep olabilir. Diğer nedenler arasında ise psikiyatrik bozukluklar, bazı ilaçların yan etkileri, aşırı aktif, cıva zehirlenmesi, tiroit veya karaciğer yetmezliği de sebepler arasındadır.