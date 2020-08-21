Eleştiriler olabilir

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında daha kaprisli, huzursuz ve şikayet etmeye çok açık koşullar var. Bu saatlerde daha dengesiz ve gergin davranabiliriz. Sağlık ve hizmet konularında karışıklıklar, gerginlikler gündeme gelebilir. Belirli bir konuda seçim yapmak durumunda olabiliriz. Günün ilk yarısında bunun gerginliği içinde olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında yeni koşullar ve bizi daha ileriye götürecek imkanlar var. Saat 12:15’ten itibaren Terazi burcuna ilerleyen Ay karşılıklı konulara, beklentilere hassasiyet getiriyor. Duygusal açıdan gündeme gelebilecek yeni durumlar var. İlişkilerimizde daha çok şey paylaşabiliriz. Ancak koşullar gereği daha mesafeli olmak da gerekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Yönetici Eksikler üzerinde durabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.