Elma Maskesi Tarifi: Elma Maskesi Ne İşe Yarar, Evde Nasıl Yapılır?



Elma maskesi, cildin kolajen ihtiyacını karşılayarak, elastikiyetini arttırır ve aynı zamanda kırışıklıkların gözle görülür şekilde yok olmasını sağlar.



Elmanın Cilde Faydaları



Bakır, A ve C vitamini bakımından zengin olan elma, cildin kolajen ihtiyacını tek başına karşılar. Daha genç görünmenizi sağladığı gibi aynı zamanda canlı, güçlü ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Diğer yandan;

Cilt üzerindeki yara ve yanık tedavisinde ve ciltte meydana gelen her tür izin, lekenin yok olmasında kullanılır,

Ölü hücreleri temizler ve cilde daha dinamik ve sağlıklı bir görünüm kazandırır,

Hücreleri yenileyerek, yaşlanma belirtilerini en aza indirger,

Makyaj kalıntısı gibi kirlerin temizlenmesini sağlar,

Akne, sivilce ve siyah noktalardan arındırır,

Doğal bir nemlendirici olmasından dolayı kuru ciltlerde nem dengesini koruru,

Kararmaların ve morlukların kısa sürede geçmesini sağlayarak cilt tonunun dengesini korur.

Elma Maskesi Tarifleri



Elmanın cilde olan faydaları saymakla bitmediği gibi aynı zamanda güneş ışınlarından koruyan doğal bir krem niteliğindedir. Elmada bulunan bakır, cildin melanin üretimini arttırarak aynı zamanda koruma sağlar. Elma maskesi tarifleri ve ekstra malzemeler cildin türüne göre değişmektedir.



Cilt Temizliğinde Elma Maskesi;



Bir adet rendelenmiş elmanın içerisine, bir adet yumurtanın akı ve bir tatlı kaşığı krema ekleyin. Karışımı temiz cildinize sürün ve 20 dakika bekleyin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Günde bir defa yapacağınız bu maske, cildiniz için en doğal temizleme maskesidir.



Parlak Bir Cilt için Elma Maskesi;



Orta boyda bir elmayı rendeledikten sonra, bir yemek kaşığı bal ile karıştırın. Karışımı cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ilık suyla duruladıktan sonra nemlendirici bir kremle takviye yapabilirsiniz.



Kolajen Takviyeli Elma Maskesi;



Bir adet elmayı rendeledikten sonra içerisine, birkaç damla limon suyu ekleyin. Ardından bu karışımı cildinize sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın. Elma ve limon cildinizin ihtiyacı olan kolajen takviyesini verecektir.



Tonik Şeklinde Kullanılan Elma Maskesi;



Bir elmanın suyunu çıkardıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı bal ve üç yemek kaşığı süt ekleyin. Bir şişenin içerisine koyun ve iyice çalkalayın. Oluşan sıvıyı bir pamuğa damlatın ve cildinize dairesel hareketlerle yedirin. 10 dakika kadar bekleterek ılık suyla durulayın. Her gün uygulayabileceğiniz bir tonik niteliğindedir.