Elmanın Faydaları Nelerdir? Elma Çayı Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?

Elma, kolesterolü ve kan şekerini düşürücü etkisiyle vücut direncini sağlar. E ve C vitamini, folik asit, pektin, flovonoid bileşenlerini bulunduran elmanın tüketilmesi veya elma çayının içilmesi insanları hastalıklara karşı korumaktadır. Elma çayı, C vitamini açısından epeyce zengindir. Bu özelliği sayesinde kişileri soğuk dönemlerde grip, soğuk algınlığı, nezle, grip vb. pek çok rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Ayrıca bunlara bağlı şekilde meydana gelen öksürük gibi rahatsızlıklarını da gidermeye yardımcıdır.



Elmanın Faydaları Nelerdir?

Elma meyvesi içeriğinde antioksidan bulundurur. Antioksidan bakımından zengin olan elma bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu rahatsızlıklara karşı korumaktadır.

Yüksek oranda A-C-E ve D vitamini bulunduran elma toksin maddelerin bedenden atılmasını sağlayarak başta göz sağlığı olmak üzere dolaşım ve boşaltım sistemi üzerinde pozitif etkiler yaratmaktadır.

Ferahlatıcı bir etkiye sahip olan elma bedenin daha canlı olmasını sağlar. Elma içeriğinde bulunan özel bileşenler ilk başta baş ağrısı olmak üzere beden ağrılarının dindirilmesinde yararlıdır.

Bilhassa tarçınla beraber tüketildiği zaman içeriğinde bulunan manganezin etkisi ile kolesterolün dengelenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca tarçın ile beraber kan şekerini dengeleyici etkisi de elmanın yararları arasındadır.

İçeriğinde bulunan B6 vitamini sayesinde oksijenin kanda dolaşımını destekleyen elma, beyaz kan hücresi yapımında mühim rol oynayan lenfleri korumaktadır.

Elma Çayı Neye İyi Gelir?

Elmanın içerdiğinde bulunan antioksidanlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesinin yanı sıra, elma çayının bedendeki toksinleri uzaklaştırma yani detoks etkisi de bulunmaktadır. Elmada bulunan antioksidan niteliği, aynı zamanda cilde güzel bir görünüm kazandırır.

Elma çayı, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma ve kalp sağlığını korumada etkilidir.

Kötü kolesterolü (LDL) azaltmaya destek olur.

Elmanın içeriğinde bulunan fitokimyasallar, elma çayının kemik sağlığını korumasına ve güçlenmesine de yardımcı olur.

Elma çayı, konsantrasyonu artırır ve hafızayı güçlendirir. Dikkat eksikliği problemi yaşayan bireyler günde 1-2 fincan elma çayı tüketebilirler.

Elma suyunun içerdiğinde bulunan vitaminler sayesinde göz sağlığı, boşaltım ve dolaşım sistemi üzerinde pozitif etkisi vardır.

Baş ve vücut ağrılara iyi gelir.

Tarçın ile birlikte içildiği zaman kolesterolü ve kan şekerini dengeler.

İçerdiği B6 vitamini sayesinde kanda bulunan beyaz hücre oluşumunu destekler.

Elma suyu, bağırsaklarda bulunan parazitleri temizler ve zararlı maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

Elma Çayı Nasıl Yapılır?



Elma çayının hazırlanışı ve tarifi, bu meyveyi sıvı şekilde tüketmek isteyen kişiler tarafından en çok merak edilen mevzuların başında yer almaktadır. Peki, elma çayı nasıl hazırlanır?



MALZEMELER

1 ADET ELMA

2 SU BARDAĞI SU (400ml)

1 TANE ÇUBUK TARÇIN

3-4 ADET KARANFİL

İlk olarak taze elma çayı hazırlamak için elmaları bol suyla güzelce yıkayın. Daha sonra ise yıkanan elmaların kabuklarını soyun fakat elma kabuklarını çöpe atmayın. Kabukları soyulmuş olan elmaların çekirdeklerini düzgün bir şekilde çıkararak ince ince doğrayın. Hem dilimlemiş olduğunuz elmaları hem de elma kabuklarını 2 su bardağı (400ml) su ile demliğe koyun. Daha sonra demliği orta ateşte kaynatın ve altını kapatın. Yaklaşıl 10dk kadar demlemeye bırakın. Son olarak hazırlamış olduğunuz çay ılıyınca tüketebilirsiniz. Elma çayına lezzet katmak için içerisine isteğinize göre tarçın ya da karanfil ilave edebilirsiniz.