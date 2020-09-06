06.09.2020 - 15:46 |
Elon Musk'ın annesi Maye Musk'tan çok özel açıklamalar
Dünyaca ünlü girişimci ve milyarder Elon Musk’in annesi Maye Musk kitabı 'A Woman Makes A Plan' hakkında Eda Özdemir’e konuştu. Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan, çocuklarını nasıl yetiştirdiğine kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu.
Elon Musk’ın annesi Maya Musk, çocukluğundan; kötü giden evliliğine, çocuklarını yetiştirme öyküsünden yaşadığı zorluklara kadar her şeyi PembeNar’dan Eda Özdemir’e anlattı.
Çocuklarını 2. el kitaplar ve ikinci el giysiler ile büyüttüğünü söyleyen Musk, maddi sıkıntılar yaşadığını itiraf etti.
Seyahat hakkı tanındığında Türkiye’ye gelmek istediğini söyleyen Musk, Türk insanını çok sevdiğini ve Türkiye’de çok iyi zaman geçirdiğinden bahsetti.
Maye Musk’ın kitabı yakında raflarda olacak.
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