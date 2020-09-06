Elon Musk'ın annesi Maye Musk'tan çok özel açıklamalar

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BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün sevdikleriniz ve keyfiniz için daha çok harcama yapabilirsiniz. Parasal konularda cömert olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay burcunuzda ilerlemeye devam ederken kendinize güveniniz yüksek. Ancak ilişkilerinizde tek taraflı düşünmemeye bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün zahmet çıkarabilecek bazı durumlar ve huzursuzluklar gündeme gelebilir. Daha sabırlı olmalı, gurur konusu yapmamalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Arkadaşlarla bir arada olmak, daha çok eğlence dikkat çekebilir. Başkaları ile paylaşabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Oldukça gayretli ve çaba içerisinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel alanda dikkat çekmeniz, öne çıkmanız zor olmayacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sosyal konulara yönelebilir, kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz. Uzaklarla ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ortaklaşa bir konuda daha kararlı davranmanız gerekebilir. Şüphe yaratan ya da gizli kalan durumlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Kimi zaman taviz vermeniz gerekebilir. Ancak çok şey de paylaşabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Severek yaptığınız bir işe odaklanmanız olumlu sonuçlar getirebilir. Sahnesi olan uğraşlar, sanatsal uğraşlar için hareketli bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün keyifli zamanlar ve zevklere yönelmek söz konusu. Harcamalarınızı daha dikkatli yapmalısınız. Aşkta da canlanma var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın yapabileceğiniz çok şey var. Aynı zamanda eve yönelik konularda da cömert davranabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku