Elvan İsminin Anlamı Nedir? Elvan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bebeklere verilecek olan isimler anne baba adayları için büyük öneme sahiptir. Bir insanın hayatı boyunca üzerinde taşıyacağı bir ismi kendilerinin belirleyecek olması açısından büyük bir sorumluluk hissetmektedirler. Anne ve baba adayları bebeklerine hem söylendiğinde kulağa hoş gelen hem de anlam bakımından güzel olan isimleri bebekleri için seçmeye dikkat etmektedirler. Bebekler iççin aranan bu isimler son yıllarda farklılaşmaya başlamıştır. Bazı bebek isimleri hem erkek bebeğe hem de kız bebeğe verilecek isimler arasında yer almaktadır. Elvan ismi de hem kız bebek hem de erkek bebeklere verilecek isimlerden biridir.



Elvan Ne Demek?



Elvan ismi Arapça olan bir isimdir. Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılabilir. Elvan ismi polikrom, çok renkli, renkler, levnler, her türlü renkte olan anlamlarına gelen bir isimdir. Bilindiği üzere Elvan ismi Türkiye’de 25bin 496 kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu durumda Türkiye’de bulunan 1402 kişiden birinin isminin Elvan olduğunu göstermektedir. Sadece İstanbul ilinde 3910 adet Elvan isimli kişi bulunduğu bilinmektedir. Elvan ismi Türkiye’de çok kullanılan isimlerden biridir. Bunda hem erkek hem de kız ismi olarak da kullanılabilmesinin etkisi bulunmaktadır. Elvan isminin Türkiye’de en sık kullanıldığı bir diğer şehir ise Ankara’dır.



Elvan İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Elvan isminin Kuran’da geçiyor olup olmadığı merak edilmektedir. Evet, Elvan ismi Kuran’da geçen isimlerden biridir. Güzel anlamı olan Elvan ismi Kuran’da geçen isimler arasında yer almaktadır.