Emzirirken ağrı kesici kullanılabilir mi?

BabyCenter’daki uzman yorumlarına göre doğumdan sonraki 3-4 gün içerisinde alınan ve doktor tarafından verilmiş ağrı kesiciler genellikle gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır. Çünkü doğumdan sonraki bu süreçte ağrı kesicilere ihtiyaç duyulmaktadır ve bebek de normalde olacağından daha az emzirilmektedir.



Sonraki dönemlerde ise çoğu ağrı kesici bebeğe zarar vermemektedir. Ancak kullanılacak en basit ilacın dahi doktor kontrolünde olması gerekmektedir. Nitekim bazı ilaçlar bebeğin midesine ve bağırsaklarına zarar verebilir. güvenli olarak adlandırılan ibuprofen veya asetaminofen ise kesinlikle yüksek dozlarda alınmamalıdır. Ancak bu ilaçların tüketimi de kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden mutlaka doktor kontrolünde almak gerekmektedir.



Doktorunuz önerdiği bir ağrı kesiciyi kullanırken bebeğinizde anormal değişiklikler; sürekli uyku hali, huysuzluk vb. gözlemliyorsanız ilacı kesmeli ve hemen doktora başvurmalısınız.