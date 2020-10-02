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02.10.2020 - 14:28 |

Enginar Nasıl Temizlenir? En Kolay Yöntemler İle Enginar Temizleme

Enginarın pişirilmeden önce iyice yıkanması ve temizlenmesi çok önemlidir. Fakat enginarın çok dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekir. Enginarı temizlemek için önce onu soğuk suda bir süre bekletmeniz gerekir. Suyun enginarın tüm yaprakların arasına girdiğine emin olmanız gerekir. Çünkü yapraklarda kalan mikrop ve bakteriler tam olarak temizlenmezse soyma işleminden sonra bu mikrop ve bakteriler tüm enginara yayılabilir. İşte, enginar temizliği hakkında tüm detaylar.

Enginar Nasıl Temizlenir? En Kolay Yöntemler İle Enginar Temizleme
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Enginar, uzun süre suda bekletilmesi ve bol su ile temizlenmesi gereken bir sebzedir. Enginarın ve yapraklarının tam anlamı ile temizlendiğini emin olduktan sonra soyma ve doğrama işlemine geçebilirsiniz.

En Kolay Yöntemler ile Enginar Temizleme

En kolay şekilde enginarı temizlemek için ilk olarak aldığınız enginarı soğuk suda iyice yıkamalı ve yapraklarının aralarını dikkatli bir şekilde temizlemelidir. Daha sonra çanak haline getireceğiniz enginarın üst kısmından iki parmak kadarını kesmeniz gerekir. Kalan diğer yaprakların sert uçlarını ise mutfak makası ya da bıçak yardımı ile kesmeniz gerekir. Enginarın yapraklarını iyice temizledikten sonra enginarın içinde bulunan tüylü bir bölüm olduğunu fark edeceksiniz.

Bir kaşık yardımı ile bu tüyleri kazıyarak çıkartmanız gerekir. Havayla temas eden enginarın rengi hemen kararır. Bu nedenle temizlediğiniz enginarı hemen kullanmayacaksanız enginarı limonla iyice ovmalı ya da limonlu suda bekletmelisiniz. Eğer zeytinyağlı enginar yapacaksanız temizlediğiniz enginarın yenecek kısmı kadar yapraklarını da soymanız gerekir.

Kökünde kalan yaprak kalıntılarını da bir bıçak yardımı ile kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Kalan sarı taç yaprakları da kalp kısmından ayırmanız gerekir. Kalan kısmı ikiye bölerek içindeki tüylü kısmı temizleyebilirsiniz. Eğer temizlediğiniz enginarı limonla ovabilir ya da limonlu suda bekletebilirsiniz.

Enginarın Mutfağımızdaki Yeri

Enginar, ülkemizin özellikle de Ege bölgesinde yetiştirilir. Sağlığa faydaları ile dikkat çeken bu sebze, çok kısa bir süre yetişiyor ve daha sonra uzun bir süre kendini özlettiriyor. Dünyanın en sağlıklı ve en faydalı sebzelerinden olan enginar, çıkmaya başlamışken bu mucizevi sebzenin yararlarından faydalanabilirsiniz. Enginar ile nefis yemek tarifleri hazırlayabilir ve çok sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Enginarı temizlemek ve enginarı temizlemek, sandığınız kadar da zor değil. Sadece püf noktalarına dikkat etmeniz gerekir.

Enginarın Faydaları

Kötü kolesterolü düşürür.

Mideyi korur.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kan hücrelerini güçlendirir.

Karaciğeri temizler.

Hücre onarımını ve yenilenmesini destekler.

Kemikleri güçlendirir.

Enginar vitamin açısından oldukça zengindir. İçinde C ve K vitaminleri barındırır. Aynı zamanda potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, lif ve çinko elementlerini içerir.

 

 

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