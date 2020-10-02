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02.10.2020 - 22:18 |

Enginar Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Enginar Suyu nasıl yapılır?

Enginar karaciğer için oldukça faydalı olan bir besindir. Enginarın suyu da sebze kadar besleyici ve sağlıklıdır. Enginar suyunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir sorularının cevabını sizler için derledik.

Enginar Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Enginar Suyu nasıl yapılır?
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Enginar oldukça sağlıklı olan sebzelerden bir tanesidir. Bu sebzenin çeşitli yemekleri de yapılmaktadır ve tüm yemeklerinin kendine özgü bir lezzeti vardır.

Enginar Suyunun Faydaları Nelerdir?

l Enginar suyu içerisinde oldukça fazla C vitamini bulunmaktadır. Bu da bağışıklığın yükselmesine yardımcı olmaktadır.

l Enginar suyu ayrıca mineral bakımından da oldukça zengindir. Mineraller kan şekerinin düzenlenmesi açısından oldukça etkilidir. Enginar suyu düzenli bir şekilde tüketildiğinde vücudun şeker dengesini kontrol altına almaktadır.

l Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Bunun yanında metabolizmanın da hızlanmasını sağlamaktadır.

l Enginar suyu ürik asidin dışarı atılmasını sağlamaktadır. Bu sebeple de doğal idrar söktürücü olarak görev almaktadır.

l Enginar sebzesi ile suyunun içerisinde yüksek oranda lif vardır. İçeriğinde bulunan lif sebebi ile mide rahatsızlıklarına oldukça iyi gelmektedir.

l Karaciğerdeki yağlanma gibi problemler başta olmak üzere karaciğer rahatsızlıklarının tamamına iyi gelmektedir.

l Enginarın eski zamanlarda doğurganlığı artırdığı düşünülürdü. Bu sebeple bu amaç ile çok sık kullanılmaktaydı. Bunun yanında enginar suyunun cinselliği artırdığı düşünülmekteydi.

l enginar suyu düzenli olarak tüketildiği zaman vücuda enerji de vermektedir.

l enginar suyunun cilt sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir. Bol vitamin sebebi ile ciltteki nem dengesini de sağlar. Antioksidan özelliği nedeni ile ciltteki sivilce ve akne oluşumlarını önlemektedir.

Enginar Suyu Nasıl Hazırlanır?

Enginar suyu kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Enginar suyu hazırlamak için öncelikle 3 adet enginar ile 1 litre suya ihtiyaç vardır.

l İlk önce enginarlar güzel bir şekilde temizlenmektedir. Geniş bir tencerenin içine 3 adet temizlenmiş enginar ile 1 litre su konulur.

l Yarım saat boyunca kısık ateşte karışımın kaynaması gerekir. Daha sonra tencerenin kapağı kapatılır ve enginar demlenmeye bırakılır.

l Demlenme işlemi gerçekleştikten sonra suyu süzülerek bir kavanoza alınır.

l Enginar suyu birkaç gün buzdolabında saklanabilmektedir.

Enginar Suyu Nasıl Tüketilmelidir?

Hazırlamış olduğunuz enginar suyunu kahvaltıdan önce ve öğle yemeğinden önce birer fincan tüketmek gerekmektedir. Uygulamadan fayda sağlamak için 3 hafta düzenli bir şekilde yapmak gerekmektedir.

Enginar suyu istenirse sıcak istenirse soğuk bir şekilde tüketilmektedir. Karışımı bir hafta buzdolabında bekleterek tüketebilirsiniz.

Enginar sebzesinin 100 gramı yaklaşık 22 kkaldir. Bir orta boy enginar yaklaşık 150 gram civarındadır.

Bu da 33 kkal olmaktadır.

Enginar Suyu Neye İyi Gelir?

l Enginar özellikle böbrek hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Bu sebeple böbrek hastalarının enginar suyunu düzenli bir şekilde tüketmesi gerekir.

l Enginar yapısında bulunan flavonoidler vücutta bulunan iltihapların kurutulmasına yardımcı olurlar.

l Kardiyovasiküler hastalıkların giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

l Karaciğerden safranın salgılanmasını artırır. Bu da hazımsızlıkların önüne geçmektedir. Bunun yanında farklı sindirim hastalıklarının da önüne geçmektedir.

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