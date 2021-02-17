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17.02.2021 - 18:55 |

Ense Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ense Kökü Ağrısına Ne İyi Gelir?

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve yaşam tarzı nedeni ile hastalıklarda da artış meydana geliyor. Çalışan ve eğitim gören kişilerde çoğunlukla eklem ve ense ağrıları ortaya çıkıyor. Ense ağrılarının nedenleri ise çok merak ediliyor. Ense ağrısı neden olur, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Ense Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ense Kökü Ağrısına Ne İyi Gelir?
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Ense ağrısı ve boyunda bazı zamanlarda ağrı ve sertlikler meydana gelebilir. Genellikle hareketsiz yaşam tarzını benimseyen ve boyun omurlarına çok fazla yüklenen kişilerde ense ağrısı görülür. 

Ense Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Ensede meydana gelen ağrıların pek çok nedeni bulunmaktadır. Özellikle hareketsiz yaşam ve boyun omurlarına çok fazla yüklenilmesi nedeni ile ense ağrıları da ortaya çıkar. İnsanlardaki kas ve bağ yapılarında meydana gelen tahribatlar ense ve boyun ağrısının temel nedeni oluyor. Ense ağrılarının en büyük nedeni yanlış yatış pozisyonları, hareketsizlik ve alınan darbeler ile birlikte kas yapısının zarar görmesi de olabiliyor. Tüm bu etkenlerin yanı sıra ense ağrısının başka nedenleri de olabiliyor. Ense ağrıları başka hastalıkların da habercisi oluyor. 

Ense Kökü Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ense ve boyun ağrısına iyi gelen pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Özellikle ense masajı yapılarak ense ağrıları giderilebilir. Ense kısmına lavanta yağı, kekik yağı ve zeytin yağı ile masaj yapılabilir. Bu masaj ile ense kısmında rahatlama sağlanır. Bu şekilde ağrılar da dindirilir. Ense kısmına yapılan masajın ardından sıcak havlu ile sarımsak sarılmalıdır. Bu şekilde ağrının tekrarlanmasına engel olunur. Ense kısmına hafif yağlar ile yapılan masaj ve egzersizler ense kökü ağrılarını da azaltabilir. Bu şekilde ağrıların artması ve tekrarlanması önlenir. 

Ense Kökü Ağrısına Neden Olan Durumlar

- Uzun süre sabit kalarak aynı iş ile ilgilenmek

- Boyna ve ya enseye darbe alınması

- Boyum omurlarının çok zorlanması

- Aşırı spor yapılarak boyun ve ense kısmına yüklenilmesi

- Boyun diskinde bozulmalar meydana gelmesi ile içeride bulunan sıvının dışarı çıkması

- Boyun kireçlenmesi

- Hareketsiz yaşam tarzı

- Boyun yaralanmaları

- Duruş bozukluğu

- Kas spazmı

- Yüksek tansiyon nedeni ile oluşan ağrı

- Kalp ve damar yolları tıkanıklığı nedeni ile ensede ağrı oluşması

- Boyun fıtığı

- Aşırı stres nedeni ile oluşan ağrı

Ense Ağrısının Nasıl Geçer?

Günümüzde ense ağrısı nedenleri oldukça çeşitlilik gösterebilir. Yaşam tarzından kaynaklanan ense ağrıları düzenli egzersiz yapılarak geçirilebilir. Genellikle hareketsiz yaşam tarzına sahip olan kişilerde ve masa başı çalışan kişilerde yoğun olarak ense ağrısı görülür. Bu gibi durumlarda ise mutlaka düzenli egzersizler yapılmaktadır. Özellikle kronik ense ağrısı çeken kişilerde ağrının altında yatan nedenler tespit edilmelidir. Ense ağrısının uzun süreli devam etmesi ile birlikte mutlaka bir uzman hekime gidilmesi gerekir.

Uzman hekim tarafından ağrının nedeni araştırılır. Gelip geçen ense ağrılarında nedenler yatış ve oturuş pozisyonlarına göre oluşabilir. Bunun yanı sıra kronik ense ağrılarında mutlaka doktora gidilmelidir. Doktor yaptığı kontrollerin ardından ense ağrısının nedenini çözer. Buna göre uygun tedavi yöntemi ile birlikte ense ağrısının geçmesi sağlanır. Ense ağrısı yüksek tansiyondan kaynaklanırsa yüksek tansiyonun önlenmesi gerekir. 

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