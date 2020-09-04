Enver İsminin Anlamı Nedir? Enver Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Enver kelimesi köken olarak Arapçadır. Dolayısıyla dilimize Arapçadan girmiş bir sözcüktür. Farklı kökenden gelmesine rağmen telaffuzu kolaydır. Kelimenin temel manaları parlak ve nurlu olarak bilinmektedir.



Enver Ne Demek?



Enver kelimesi birden fazla manaya gelmektedir. Özel isim olarak erkek çocuklarında tercih edilmektedir. Ebeveynler erkek çocukları için isim araştırması yaparken anlamlarını da araştırmaktadır. Enver isminin manaları ise şu şekildedir:

En parlak

Çok nurlu

Daha güzel

Vaktinden daha önce sevinç duyulması

Erkenden sevinmek

Anmak için geç kalmak

Enver ismi Arapça kökeni itibariyle dilimize yabancıdır. Ancak uzun yıllardır ülkemizde kullanılan bir isim olduğu için çok bilinen isimler arasında yer almaktadır. Enver ismini taşıyan kişilerin karakter özellikleri ve ismin analizi ise şu şekildedir:

Yaratıcılık ve üreticilik kabiliyetlerine sahiptir.

Objektif bakış açısıyla olayları derinlemesine inceleyebilir.

Aşk onların hayatında çok önemlidir.

Özgürlüklerine fazlasıyla önem verirler.

Tahminleri ve önsezileri çok kuvvetlidir.

Hayatı doyasıya yaşamaktan keyif alırlar.

Kalabalık ortamlara ve eğlencelere dahil olmayı severler.

Kendilerine büyük hedefler belirler ve bu hedef doğrultusunda çalışıp başarıya ulaşırlar.

Sevdikleri kişileri sahiplenirler.

Öz güvenleri yüksektir ve bu sayede yapamayacakları şey yoktur.

İş hayatında sistemli olarak ilerlemeyi ve düzeni severler.

Enver İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Enver ismi Kuran-ı Kerim'de geçen erkek isimleri arasında yer almamaktadır. Araştırmalarımız sonucunda Kuran'daki sure ve ayetlerde Enver ismine rastlanmamıştır. Yine de anlamları pozitif manalara geldiği için İslam dini açısından kullanımında yaygınlık görülmektedir.