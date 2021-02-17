Epilepsi Çeşitleri Nelerdir? Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi dünya genelinde oldukça yaygın olan bir beyin hastalığıdır. Halk arasında bu hastalık sara hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Genellikle kısa süreli beyin fonksiyonlarında bozukluk meydana gelmesi ile oluşur. Geçici normal olmayan elektrik yayılımı şeklinde meydana gelir. Vücudun bir kısmını etkilediği gibi vücudun tamamını da etkileyebilmektedir. Bazı zamanlarda bilinç kaybı da gözlemlenebilmektedir.

Epilepsi Çeşitleri Nelerdir?

En sık gözlemlenen epilepsi çeşitleri şunlardır:

Parsiyel Epilepsi

Jeneralize Epilepsi

Absans Epilepsi

Kompleks Parsiyel Epilepsi

Jeneralize Epilepsi: Bu epilepsi türünde tüm beyin aktivitesi anlık olarak bozulmaktadır. Genel olarak tüm vücutta kasılma ve bilinç kaybı gerçekleşmektedir.

Parsiyel Epilepsi: Bu epilepsi türünde beynin sadece bir tarafında epilepsi aktivitesi oluşmaktadır. Genel olarak yalnızca bir uzuvda kasılma meydana gelir ve hastada bilinç kaybı oluşmaz.

Absana Epilepsi: Bu epilepsi türü genellikle çocuklarda gözlemlenmektir. Semptomları ise sadece göz dalması şeklindedir.

Kompleks Parsiyel Epilepsi: Bu epilepsi türlerinde genellikle bilinç kaybı gerçekleşir. Fakat oluşan kasılmalar vücudun sadece belli bölgelerinde sınırlı kalır. Genel olarak ellerde otomatik olarak tekrarlayan hareketler gözlemlenir.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi hastalığının tedavilerinde en önemli adım, hastaya epilepsi tanısı konulmasıdır. Hastaya epilepsi tanısı konulmasının ardından, kişide hangi epilepsi çeşidinin olduğu belirlenmelidir. Epilepsi çeşidi belirlendikten sonra, bu çeşitlere yönelik epilepsi tedavisine başlanılır. Epilepsi tedavilerinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de hastaya uygulanan ketojenik diyettir. Diyet hastaya yeterli gelmiyor ise kişiye uygun dozlarda ilaç tedavisi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra epilepsi hastasına uygun ise epilepsi cerrahi de uygulanabilmektedir.

Vagus sinir stimülatörü tedavisi, uygun hastalara uygulanmaktadır. Bu tedavi yönteminde, göğüs altına pil yerleştirilir. Bu pil, vagus sinirinin belirli aralıklar ile uyarılmasını sağlayarak epilepsi nöbetlerinin azaltılmasını sağlayabilmektedir.

Epilepsi hastalarının olası nöbetleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapması gerekenler ise şunlardır:

İlaçlar doğru bir şekilde ve zamanında alınmalıdır.

Uyku eksikliği epileptik nöbetleri tetikleyebildiği için, hastaların yeterli uyuması oldukça önemlidir.

Fiziksel açıdan sağlıklı olmak, hastaların depresyona girmesini engelleyeceğinden dolayı, epilepsi hastalarının düzenli egzersiz yapmaları da oldukça faydalıdır.

Tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Aşırı alkol tüketiminden kaçınılması gerekmektedir.





