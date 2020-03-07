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07.03.2020 - 11:28 | | Büşra Köksal / PembeNar Özel

Erkekler neden güçlü kadınlardan korkar?

Erkekler her ne kadar kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü kadınlardan hoşlandıklarını dile getirse de bu durumun onları korkuttuğu bir gerçektir. Peki neden erkekler güçlü kadınlardan uzak durmaya çalışır? Erkekler neden güçlü kadınlardan korkar?

Erkekler neden güçlü kadınlardan korkar?

Nasıl davranması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmazlar

Güçlü kadınlar asla ne yapması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmazlar çünkü her zaman davranışlarının kendilerine göre bir sebebi ve mantıklı bir açıklaması vardır. Bu yüzden onlara ne yapılması gerektiği söylendiğinde tepki alabilirsiniz. Unutmayın, bir öneri vermek ile emir vermek arasında fark var.

Entrikalı oyunlara ihtiyacı yoktur

Güçlü kadınların dolambaçlı ve entrikalı oyunlara ayıracak vakti yoktur. Onları asla arkanızdan iş çevirirken bulamazsınız. Üstelik entrika sever insanlara da tahammül edemedikleri için sizi küçük oyunlar peşinde yakaladıklarında, ilk yapacakları şey sizi hayatlarından çıkarmak olur. Güven güçlü kadınların hayatında en önemli şeydir. Bir kere kırıldığı zaman asla geri gelmez.

Kendilerini gizlemezler

Birçok insan kendileri hakkındaki bazı gerçekleri kabul edemez, bu yüzden de hiçbir eleştiriyi kaldıramazlar. Fakat güçlü kadınları bu eleştirilerden dolayı kızarken görmeniz neredeyse imkansızdır. Onlar kendileri ile yüzleşir ve yapıcı olan her eleştiriye açıktırlar. Kendileri hakkında bu kadar açık ve net oldukları için etrafındaki insanların da kendilerini bulmasında yardımcı olurlar.

Koşulsuz severler

Güçlü kadınlar sevdikleri insanların iyi ve güvende olduklarını bilmek ister. Bu yüzden onlara şefkat gösterir ve her zaman yanlarında olur. Eğer bu sevginin karşılıklı olduğunu hissederse, yapamayacağı şey, aşamayacağı güçlük yoktur.

Sizi beklemek zorunda hissetmez

Ne yazık ki çoğu insan koşulsuz bir sevgiyle nasıl baş edeceğini bilemediği için kaçmayı seçebilir. Fakat güçlü bir kadın için sevdiği erkeğin hayatından çıkmasını izlemek göründüğü kadar zor değildir. Çünkü güçlü bir kadın, önce kendi değerini bilir. Onun değerini bilmeyen kimse için üzüntü duymaz, çekip gider.

Hayatla nasıl başa çıkacaklarını bilirler

Güçlü karakterli kadınlar hayat onlara ne sunarsa sunsun üstesinden geleceklerini bilirler. Bu yüzden insanlara korkutucu gelirler. Fakat insanların korkmakta haklı. Güçlü bir kadının saklayacak pek fazla şeyi yoktur, ne görüyorsanız öyledir.

Yalana tahammül edemezler

Güçlü kadınların tolere edemeyeceği tek şey birinin onlara yalan söylemesidir. Bu yüzden hayat arkadaşlarının sözüne güvenilir kişiler olmasını isterler. Eğer bir şekilde yalan söylediğiniz hissedilirse ya da verdiğiniz sözü tutmazsanız, büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Bu hayal kırıklığından kurtulmanın tek yolu ise sizi hayatlarından çıkarmaktır.

Yalan söylediğinizi hemen anlarlar

Güçlü ve hayatının anlamı dürüstlük olan bu kadınlara yalan söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü o yalan söylediğinizi bir şekilde hissedecektir. Evet insanız ve hata yapabiliriz ve güçlü kadınlar bu durumu anlayabilecek kadar olgundurlar. Yalana başvurduğunuz takdirde çözüm bulabileceğiniz bir sorunu asla çözemeyeceğiniz bir probleme çevirmiş olmaktan başka bir şey yapmazsınız.

Ne istediğini bilir ve isteklerinin peşinden gitmekten korkmazlar

Güçlü kadınlar istediklerini almak için her şeyi yaparlar ve bu isteklerini dile getirmekten korkmazlar. Bu yüzden özellikle erkekler için göz korkutucu görülürler. Güçlü kadınlar asla itaat etmezler.

Kimseye ihtiyaçları yoktur

Birçok erkek onlara ihtiyaç duyulmasından hoşlanır. Sevdikleri kadın için bir savaş vermek onları o kadar mutlu eder ki kadınların da onları bu yüzden sevdiğini düşünürler. Fakat bu durum güçlü ve bağımsız kadınlar için tamamıyla yanlıştır. Güçlü ve bağımsız olan kadınlar asla ve asla bir erkeğin onların verdiği savaşı kazanmasını istemez.

Eğer bir problemi varsa, kendi başına çözecektir. Bir kurban gibi veya kendini savunamayan biri gibi görülmek onlar için kabul edilemez bir şeydir. Bu yüzden onlar bir şeyi ben hallediyorum dediklerinde, halledeceklerdir.

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