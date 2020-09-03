Esin İsminin Anlamı Nedir? Esin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kız bebeği bekleyenler için isim araştırmaları ve isimlerin özellikleri çok önemlidir. Esin ismi etimolojik olarak Türkçe kökenli olduğu için ülkemizde sıkça tercih edilmektedir. Genel olarak sabah yeli, hafif esen rüzgar manalarına gelmektedir. Bunlar dışında farklı anlamları da içeren bir sözcüktür.



Esin Ne Demek?



Esin isminin cinsiyeti kızdır. Köken olarak da dilimize başka dillerden geçmemiştir. Esinin kelime ve özel isim için anlamları şu şekildedir:

Sabah vakti hafif şekilde esen yel

İlham

Sabah yeli

Farklı sebeplerle içe doğan hoş düşünce ve duygu

Sanatçıları üretmeye yönelten içe doğuş

Çağrışım

Etkilenme

Yaratış gücü

Sabah rüzgarı

Akla yaratıcı duygu gelmesi

Esinti

Etkilenme

Esin kelimesi farklı nitelemeler ve deyimler şeklinde kullanılmaktadır. Buna verilebilecek örnekler:

Esin perisi

Esin kaynağı olmak

Esin vermek

Esin kaynağı

Esinlenmek

Esin uyandırmak



Esin ismi taşıdığı anlamların yanı sıra farklı karakter özelliklerini de barındırmaktadır. İsmin analizi ve karakter yorumu ise şu şekildedir:

Ruh dünyaları karmaşık kişilerdir. Aynı anda birden fazla duyguyu yaşayabilirler. Bu durum onları rahatsız etmez.

Hayalperest insanlardır. Hayal kurarak eğlenmeyi çok severler.

Duyguları hassastır. Bu sebeple kolay incinirler.

Sağduyuludurlar.

Altıncı hisleri kuvvetlidirler.

Yeteneklidirler.

Çalışma hayatında gözlemci bir yeteneğe sahiptirler. Gözlem yetenekleri ve sanatsal yatkınlıkları sayesinde yazar, modacı gibi mesleklerde başarılı olurlar.

Azimli ve düzenli bir şekilde hayatlarına yön verirler.



Esin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Esin ismi Kuran-ı Kerim'de yer alan isimler arasında bulunmamaktadır. İsmin anlamları pozitif ibareler ve iyilik içerdiği için İslam dininde kullanımı uygun görülmüştür.