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13.04.2020 - 14:05 |

Esperro Kahve sağlık çalışanlarının yanında

Yaşadığımız bu zor dönemde sağlık çalışanlarına bir destek de Esperro Kahve'den geldi.''Şimdi sıra bizde'' diyen Esperro Kahve, ürünlerinin yer aldığı kutuları sağlık çalışanlarına iletti.

Esperro Kahve sağlık çalışanlarının yanında

Bu zor süreçte sağlık çalışanlarının yanında olan Esperro Kahve, ''Kahraman sağlık çalışanlarımızın yanındayız!'' sloganı ile yola çıkarak, ürünlerinin bulunduğu kutuları sağlık çalışanlarına iletti.

Esperro Kahve sağlık çalışanlarının yanında


Esperro Kahve: ''Bu zorlu süreçte evinden, ailesinden, sevdiklerinden ayrı çalışarak gecesini gündüzüne katan tüm sağlık emekçilerine minnettarız. Onlar bizim sağlığımız için kendilerini siper ediyor, sevdiklerini göremiyor ve direniyorlar. Şimdi sıra bizde! Ne yaparsak yapalım, bizler için göstermiş olduğunuz bu çabanın asla karşılığı olamaz biliyoruz. Fakat bizler de azıcık da olsa suratınızdaki o tebessüm, gözlerinizdeki o ışık olmak istiyoruz.

 Bu yüzden, Koronavirüs salgınına karşı en ön saflarda fedakârca çalışan sağlık emekçilerine duyduğumuz minnettarlığı göstermek için bizler de onları mutlu etmek istedik. Ürünlerimizin yer aldığı kutularımızı hazırlayarak bugün (Kocaeli Devlet Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi) hastanelere ulaştırdık.

Covid-19 salgınına karşı süren bu zorlu mücadelede, sağlık emekçilerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz! Bu salgının üstesinden birlikte geleceğimize olan inancımız tam. Tüm sağlık emekçilerimize minnetimizi tekrar sunuyoruz… '' açıklamasında bulunarak sağlık çalışanlarına desteğini gösterdi.

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