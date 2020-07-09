Çocukların dişleri beyazlatılabilir mi? Kaç yaşında bu işlem güvenlidir?

Diş beyazlatma işleminin kimyasal bir işlem olduğu ve estetik beklentileri karşılayan kozmetik bir işlem olduğu hatırlanmalıdır. Yetişkinler için uygun olduğunu düşündüğümüz diş beyazlatma işlemi, çocuklar için çok özel ve sıkıntılı renkleşme yaşanan durumlarda, özel şartlar altında uygulanabilir. Çocukların dişlerinin geçirgenliği daha fazla ve diş özü bu işlemden daha çok etkilenebilir. Çocuklarınızın dişini beyazlattırmadan önce aşağıdaki kriterlere uyduklarından emin olun.

Tüm ana dişleri sürmüş olmalı, sürme işlemi tamamlanmış olmalı ve kalan süt dişi olmaması gerekir.

Tüm ortodontik tedavileri bitmiş olmalı.

(Beyazlatma işlemi, diş minesini güçlendiren kalsiyum içeren özel jellerle beraber uygulanmalı)

Eğer çocuğunuz bu kriterlere uyuyor ise diş beyazlatma işlemi, özel beyazlatma plakları yapılarak diş hekimi kontrolünde dikkatli bir şekilde uygulanabilir. Çok gerekli olmadıkça, canlı dokuya zarar verme riskini de düşünerek agresif tedavilerden uzak durulması gerekir çünkü çocukların dişleri yetişkinlerinkinden daha fazla hassasiyet gösteriyor.

Ebeveynlere sorulması gereken temel soru; diş beyazlatma işlemini çocuğun mu, yoksa ebeveynlerin mi istediğidir? Eğer çocuk istiyorsa, neden böyle bir isteği olduğu üzerinde durulmalıdır. Çünkü bunun sebebi bazen ciddi bir kişilik problemi olabilir. Bu, hafife alınmaması gereken karmaşık bir durum olabilir. Güzel bir gülüş, özgüven sahibi olmada her yaşta önemli bir etkendir.

web sitesi: www.onurozturk.com

instagram: https://www.instagram.com/dronurozturk/?hl=tr