Dişler beyazlatma sonrası şeffaflaşır mı?

Bu sorunun beyazlatmadan kaynaklandığını düşünmüyoruz. Diş beyazlatma sonrasında dişlerde şeffaflaşma olmaz. Olur ise de bu kalıcı değildir. Dişlerinizi belli bazı hareketlerle uç uca getirerek gıcırdatmanız bu renk farkını hissetmeniz için daha yüksek bir olasılıktır. Bu durumda dişlerin kesici kenarları köşelerine kadar aşınmaya uğrar ve bu etki prizmatik bir şekilde devam eder. Aşınan kenarlar zayıfladığından o bölgelerde şeffaflaşmış gibi bir görünüm ortaya çıkar.

Bu durumu diş beyazlatma uygularken fark etmiş olmanızın sebebi, diş beyazlatma işleminin dişlerinizi beyazlatarak kontrastını yükseltmesidir. Diş hekiminizin muayenesi ile dişlerinizi sıkıp sıkmadığınız daha net bir şekilde belli olacaktır.

Diş gıcırdatmanızı engellemek ve onları korumak için çözüm gece plağı kullanmak veya diş sıkma için botoks yaptırmaktır. Ayrıca diş gıcırdatma probleminizin kökenine de inmek gerekir. Daha kalıcı bir çözüm için diş hekiminizle beraber planlamanız gerekir.

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