Diş beyazlatma olmadan da dişleri daha beyaz göstermek mü? Kontrastla oynayarak, renklenmeyi minimuma indirerek; sağlam ve kalıcı oral hijyen alışkanlıkları edinerek, kimyasal yollara başvurmadan dişlerinizin daha beyaz görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun en kolay yollarına bakalım…

Ruj renginizi değiştirin

Rujunuzun rengi dişlerinizin daha beyaz tonda görünmesini sağlayabilir. Eğer dişleriniz sarı görünüyorsa kiraz veya pembemsi gibi renkleri tercih etmelisiniz. Bu renklerin içerdiği mavi alt tonlar dişlerinizdeki beyazlığı açığa çıkaracaktır.

Dişleriniz grimsi görünüyorsa bakır veya bronz tonlarını deneyin; bu kontrast renkler yaratarak gri dişlerdeki beyazlığı ortaya çıkarır.

Bronzlaşın!

Güneşle veya solaryumla bronzlaşmak dışında bronzlaştırıcı losyonları kullanmak dişlerinizin daha beyaz görünmesini sağlar. Teniniz ne kadar koyu olursa, dişleriniz o kadar beyaz görünür, unutmayın.

Koyu renk kıyafetler yüzünüzün kontrastını yükseltir ve dişlerinizin daha beyaz görünmesine yardımcı olur. Bu nedenle çok sık ve yoğun beyaz giyinmeyin. Sarışınların ve ten rengi açık olanların dişlerinin daha beyaz görünmesini sağlamak, esmerlere ve koyu ten rengine sahip olanlara göre çok daha zordur.

Çay veya kahveden sonra ağzınızı su ile çalkalayın

Sabah kahvenizi veya çayınızı takiben su ile ağzınızı çalkalamak dişlerinizin daha az renklenmesini, kahvedeki partiküllerin dişlerinizde bulunan biofilme daha az yapışmasını sağlar. Asitli içeceklerden sonra dişlerinizi fırçalamak yerine su ile çalkalamayı tercih edin. Bunu yapmadığınız takdirde asitli içecekler diş minelerinizde aşınmalara sebep olabilir.

Aralarda dişlerinizi fazladan fırçalayın

Otomobilinizde ya da çantanızda beyazlatıcı sakız taşıyor musunuz? Onun yerine diş fırçası koyun. Renklenmeye sebep olan yemeklerden en az 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamanız, söz konusu renklenmeyi önlemede çok etkili olacaktır. Eğer kesinlikle fırçalayamayacak durumda iseniz su ile çalkalayın. Bu sadece kahve için geçerli değildir; kahve, çay ve kırmızı şarap da dişlerinizde renklenmeye sebep olur.

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