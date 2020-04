Et Nasıl Marine Edilir? Dana, Kuzu, Tavuk Ve Kırmızı Etlerin Marinesi

Genellikle marinasyon işlemi için sirke ya da limon suyu gibi asidik malzemelerin yanı sıra çeşitli baharatlar ve özel yağlar da tercih edilir.



Et Nasıl Marine Edilir?



Et marine edecekseniz öncelikle etlerin yassı bir şekilde olmasına dikkat etmelisiniz. Genellikle kalın ve düz şekilde kesilmiş etler marine aşamasında daha lezzetli olmaktadır. Marine edilecek etin

bir buçuk parmak kalınlığında kesilmesi önemlidir. Bu kalınlığı geçmeyen etler lezzet açısından daha güzel olacaktır. Çünkü kalın bir et keserseniz yalnızca etin dış kısmı marine olacaktır.



Tüm marine soslarının içerisinde asidik maddeler bulunur. Genellikle marine aşamasında sirke, limon ya da şarap kullanılır. Dikkat edilmesi gereken ise marine aşamasında asidik maddeleri çok kullanmamak. Çünkü asidik maddeler çok fazla olursa etin yapısı bozulabilir.



Tüm marine elementleri bir poşet ya da kaba koyularak, etle beraber harmanlanı. Bu aşamada etin her kısmına sosun değmesi önemlidir. Sos türüne bağlı olarak

marine sürecini 2 saat ile 24 saat arasında tutabilirsiniz.



Dana, Kuzu, Tavuk ve Kırmızı Etlerin Marinesi



Etlerin tümü çeşitli soslar ile marine edilebilir. Damak zevkine göre marine sosunu belirleyebilirsiniz. Şarabın en fazla kullanıldığı marine sosları genellikle dana ve kuzu gibi kırmızı etlerde tercih edilir. Limon ise genellikle tavuk etinde tercih edilir.



En Sevilen Marine Sosları



Marine sosları, etin daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlar. Damak zevkine göre çeşitli baharatlar ile marine soslarını çeşitlendirebilirsiniz. Bu sosların tamamı hem beyaz et hem de kırmızı etlerde kullanılabilir. En sevilen marine sosları ise şu şekildedir;

- Karabiber ve tuz sosu: Tuz, karabiber ve sarımsak ile yapılan sostur. Etlerin daha lezzetli olmasını sağlarken aynı zamanda da ete ayrı bir lezzet katar.

- Balzamik sirke sosu: Soğan, kekik, çeşitli baharatlar ve balzamik sirke ete daha çok arakteristik bir koku ve lezzet vermektedir.