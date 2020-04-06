Etkin olmaya çalışıyoruz

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Başak’ta büyümeye devam ederken, düzen ve detaylar konusunda daha etkin olabiliriz. Dikkat edilmesi gereken durumlar özellikle sağlık ve hijyen konusunda bizi daha hassas kılmakta. İş açısından da hızlı değişikliklere gitmek mümkün. Sabah saatlerinde bilgi alışverişi yoğun. Hemen öğle sonrasında daha pratik ve odaklı olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Toprak elementinden Başak’ta ilerleyen Ay olayların somut ve pratik yönleri ile ilgilenmemizi gerekli kılıyor. Büyük bir hassasiyet ve dikkat içerisindeyiz. Saat 16:28’ten sonra boşluğa giren Ay bizi daha yönsüz ve beklemede kılabilir. Akşam saatlerinde olayları kendi akışı içinde bırakabilir ve kişisel açıdan çok önemli olmayan şeylere zaman ayırabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Gece İlişkiler ön planda. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Gece günündeyiz. Kendi iç dünyamıza, sezgilerimize kulak vermek durumundayız. Bugün düşüncelerimizde daha esnek olmaya özen gösterelim. Aşırı önyargılar ilişkilerimize ve hedeflerimize engeller çıkartabilir.