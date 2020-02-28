Ev dekorasyonu konusunda yardımcı olan pek çok dekoratif ürün bulunuyor. Peki, ev dekorasyonunuza kendin yap fikirleri sayesinde katkı sağlamaya ne dersiniz? İşte ev dekorasyonu için 4 kendin yap fikri...

Ağaç dallarından çelenk

Evinize şık bir ayna almak istiyorsunuz fakat bunun için fazla bütçe ayırmak istemiyorsunuz. İşte, tasarrafunuza katkı sağlayacak bir fikir: Ağaç dallarından çerçeve yapımı! Ağaçlardan dökülmüş olan ince dalları toplayarak evinizdeki aynanın çerçevesine yapıştırabilir ve şık bir tasarım yaratabilirsiniz.

Malzemeler:

-Ağaç dalları

-Fotoğraf çerçevesi ya da ayna

-Silikon

-Hobi boyası

-Fırça

Nasıl yapılır?

Fotoğraf ya da ayna çerçevesine yapıştıracağınız ince ağaç dalına silikon uygulayın. Ağaç dallarını tek tek çerçeveye uygulayın ve boşluk kalmamasına özen gösterin. Dilerseniz yapıştırmadan önce ağaç dallarını farklı bir renge boyayabilirsiniz.

Çakıl taşlarından vazo ya da bardak altlığı

Çakıl taşlarından çok şık bir vazo ya da bardak altlığı yapabilirsiniz. Topladığınız çakıl taşlarını keçenin üzerine yapıştırarak oluşturacağınız bu dekoratif ürüne salonunuzda ya da yatak odanızda yer verebilirsiniz.

Malzemeler:

-Keçe

-Çakıl taşları

-Silikon

-Makas

Nasıl yapılır?

Keçeyi istediğiniz şekilde ve boyutta kesin. Yüzeyi çıkıntılı olmayan çakıl taşlarını, arkalarına silikon uyguladıktan sonra keçe üzerine yatay şekilde yapıştırın.

Ampulden dekoratif saksı

Kullandığınız ampulleri sakın çöpe atmayın. Bu ürünlerden çok şık küçük bir saksı yapabilirsiniz. Ampulün içerisine yerleştireceğiniz hava bitkisi nem sayesinde bile yaşayabilir.

Malzemeler:

-Bitmiş ampul

-Hava bitkisi

-Kuru kum

-Yosun

-Pense

-Cımbız

-Silikon

Nasıl yapılır?

Ampulün sadece cam fanusu kalması için pense veya cımbız yardımıyla içerisindeki telleri çıkarın. Temizlenmiş ampulün içerisine kum doldurun ve üzerine az miktarda yosun koyun. Hava bitkisini ampulün içerisine yerleştirin.Ampulü dengeli yerleştirmek için altına nokta halinde birkaç damla silikon sıkın.

Paletten televizyon ünitesi

Televizyon ünitesini çok basit malzemelerle evinizde yapabilirsiniz. Paletten televizyon ünitesi yaparak hem uygun fiyatlı hem de şık bir şekilde alanı güzelleştirmeniz mümkün.

Malzemeler:

-Palet

-Televizyon askı aparatı

-Gönye ve köşebent

-Akülü vidalama

-Vida

-Cila ya da boya

-Fırça

Nasıl yapılır?

Paleti cilalayarak ya da boyayarak işe başlayabilirsiniz. Cila ya da boya kuruduktan sonra akülü vidalama kullanarak gönye ve köşebentlerle paleti sağlamlaştırın. Paletin üzerine televizyon askı aparatını sabitleyin. Paleti, büyük köşebentler ile duvara sabitleyin ve televizyonu asın.