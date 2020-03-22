Tek proje ile ekonomiye 3 milyon euroluk katkı

Lahey’deki görkemli malikane projesinde Türk imzası

Türk kalitesini ve estetiğini Hollanda’daki malikane projesine taşıdık

Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki başarısı malum. Bu başarıda Türk kalitesini ve estetiğini dünyanın farklı ülkelerine taşıyan mimar, müteahhit ve mühendislerin önemli bir payı var. Bazen bir tasarım, onlarca yeni tasarıma referans olabilir. Bunun en bariz örneğini Hollanda’da yaşıyoruz.

Sosyal medya hesabımdan bir teklif aldım. Daha önceki projelerimin görsellerinden etkilenen Türk asıllı Hollandalı bir iş insanı, dev bir malikane projesi için kapımızı çaldı. Gerekli değerlendirmeler ve görüşmelerin ardından 3 milyon euroluk bir malikane projesini ilmek ilmek örmeye başladık. Dev malikanenin tasarımını, dekorasyonunu ve bütün iç mimarlık uygulamalarını üstlendik.

Her detayda Türk imzası

Proje Hollanda’nın “Den Hagg” olarak da bilinen Lahey kentinde yükseliyor. Ekibimizle birlikte elimizi taşın altına koyduk. Malikanenin kaba inşaatını Hollandalı bir şirkete yaptırdık. Bunun dışında dış cepheden iç dekoratif uygulamalara ve mobilyalara kadar bütün işleri Türkiye’deki fabrikamızda ürettik. İhracatını da yine kendimiz yaptık. Ürünlerin tasarımı kendi ekibimize ait ve üretimde Türk ustalar çalıştı. Yani her detayı Türkiye’de tasarlayarak hazırlıyoruz ve Hollanda’ya ihraç ediyoruz.

Görkem, estetik, kalite, özgünlük

Biraz da imzamızı attığımız malikaneden bahsedeyim: Muhteşem ve görkemli bir yapı. Her iki tarafından dere akan dev malikanede kapalı havuz, hamam, sauna ve fitness salonu gibi sosyal alanlar ve bu alanlara geçişler olacak. Malikanedeki yaşam alanlarında müşterimizin taleplerine göre iç mimarlık uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Mekanda görkeme, estetiğe, kaliteye ve özgünlüğe özel önem veriyoruz. Rahat, sıcak ve samimi bir ortam oluşturmaya odaklandık. Malikanenin her detayında bize özgü çizgiler ve ekibimizin imzası var.

Tek proje, 3 milyon euro döviz

Çok büyük ölçekli bir projeden bahsediyorum. Ve dikkatinizi çekerim; bu projeyi Instagram hesabından aldım. Daha önceki yazılarımdan da hatırlarsanız, geçen yıl da Katar Prensi’nden yine Instagram üzerinden büyük bir kafe projesi almıştım. Hollanda'nın Rotterdam kentinde görkemli bir mekanın tasarımını üstlenmiştim.

Bu proje ile ilgili başka bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum: Tek bir proje ile Türkiye’ye 3 milyon euroluk bir döviz girdisi sağladık. Yani cari açığın kapatılması için 3 milyon euroluk bir katkımız oldu. Yeni projelerle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Mimar Şerif Soğukbulak

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