Evde karantinadayken dikkat edilmesi gereken 15 nokta

Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, Kovid-19 karantinasının evde geçirildiği durumlarda belirtilen kuralların uygulanmasıyla diğer aile bireylerine virüs bulaşının engellenebilir olduğunu vurgulayarak evde karantina sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları 15 maddede özetledi:

1-Öncelikle hem tüm aileniz hem de toplum sağlığı için Kovid-19 pozitif yakınınıza karantina kurallarını uygulaması konusunda destek olun, teşvik edin.

2-Kovid-19 pozitif yakınınızı temel ihtiyacı olan eşyaları ve ilaçlarıyla birlikte, temiz çarşafların olduğu ve dinlenmesi için yatak olan ayrı bir odada izole edin.

3-Kovid-19 pozitif yakınınıza götüreceğiniz yemeklerde tek kullanımlık karton ya da plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak kullanın ve oda kapısının önüne koyacağınız bir tepsi ile temas etmeden almasını sağlayın.

4-Koronavirüste solunum güçlüğü yaşanabileceğinden ve oksijen önemli olduğundan yakınınıza, bulunduğu izolasyon odasını muhakkak havalandırması gerektiğini belirtin.

5-İzole kişi, odada tek iken maskesini takmasına gerek yoktur. Ancak odaya girmeniz gerekirse pozitif olan yakınınıza 4 adımdan fazla yaklaşmamaya, temas kurmamaya ve çift maske takmaya özen gösterin.

6-İzole kişinin odasına girmek bulaş ihtimalini artıracağından bunun yerine telefonla sık sık arayarak durumunu kontrol edin, ilaçlarını zamanında içmesini söyleyin ve moral verin. Her hastalıkta olduğu gibi bu süreçte de moralin önemli olduğunu unutmayın.

7-Kovid-19 pozitif yakınınızın sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları varsa bu süreçte uzak durmasını sağlayın.

8-Kovid-19 pozitif yakınınızın temas etmesi gereken kapı kolları gibi yerlere eldivenle dokunması gerektiğini söyleyin.

9-İzole yakınınızın tüm temas ettiği yerleri ve özellikle tuvalet, banyo gibi ortak alanları her kullanımından sonra muhakkak çift eldiven ve maske giyerek çamaşır suyu ve tek kullanımlık mendillerle silip havalandırın. Bunun dışında haftada en az iki kere çamaşır suyu, alkol bazlı dezenfektanlar ya da beyaz sirke ile tüm evi temizleyip havalandırın.

10-İzole hastanın kirli çamaşır ya da çarşaflarını diğer hane halkının çamaşırları ile karıştırmadan yüksek sıcaklıkta yıkayın.

11-İzole hastanın eldiven, maske, peçete vb. gibi tüm atıklarını, evsel atıklarınızdan ayrı bir poşette tutarak ağzını sıkıca bağlayıp her gün bekletmeden evden uzaklaştırın.

12-Koronavirüs bağışıklık sistemini düşürdüğünden yakınınızın bol su tüketmesini, vitamin takviyesi almasını ve karantina sürecinde özel beslenme listeleri ile beslenmesini sağlayın. Bu anlamda zencefil, bal, arı sütü, polen, propolis, probiyotik, pekmez, mevsim meyveleri, bitki çayları, soğan, sarımsak, tavuk suyu çorba, kırmızı lahana, pancar vb. gibi bağışıklık sistemini güçlendirmede etkisi olan doğal gıdalardan tüketmesini sağlayın.

13-Kovid-19 pozitif yakınınızın koku ve tat alma kaybı varsa izolasyon odasına koyduğunuz doğal aromatik bitkisel kokularla duyu egzersizi yapmasını sağlayın.

14-Koronavirüs solunum güçlüğü yaratabildiğinden izole yakınınızın nefes açma egzersizleri yapmasını sağlayın. Bu durum hem kişinin solunumunu rahatlatmaya yarayacak hem de psikolojik olarak kaygıyı azaltacaktır.

15-Tüm hane halkı olarak CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi)’nin belirttiği şekilde ellerinizi en az 30 saniye normal su ve sabunla sık sık yıkayın.