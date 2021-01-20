Evde Saç Bakımı Nasıl Yapılır? Saç Bakımı İçin Doğal Yöntemler Ve Öneriler

Çoğu kişi için saç bakımı oldukça önemlidir. Yine de sağlıklı ve esnek kalabilmeleri için kaliteli bakıma odaklanmak esastır.



Evde Saç Bakımı Nasıl Yapılır?



Saç rutini, saçınızı koruma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Az sayıda kadın şu anda bu adımı günlük olarak atıyor ve yine de optimum büyümeye sahip sağlıklı saçlara sahip olmanın ana anahtarı budur. Bu nedenle, uygun ürünlerin kullanıldığı saç rutini, saygı duyulması gereken çok önemli bir noktadır.



Evde saç bakımının kişiden kişiye çok farklı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca saç rutininizi sadece kendi saçınızın karakterine göre seçmek temel bir kriterdir. Bakım rutininde şunlara dikkat edebilirsiniz.

Kuru saçların ideal nemlendirme sağlayan tedavilere yönelmesi gerekecektir. Banyo olarak besleyici yağ kullanımında% 100 kozalama rutini tercih edilmelidir. Şampuanın onarıcı bir formülü olmalı ve rutin saç telini güçlendirecek ve nemlendirecek bir saç kremi ile tamamlanmalıdır.

Yağlı saçlar için nane veya biberiye gibi hafif bir formüle dayalı bakımları tercih edin. Bu seçenekler derinlemesine temizlemeye izin verirken aynı zamanda saç derisindeki sebumu da dengeler.

Son olarak, zayıflamış saçları tedavi etmek için, saç tellerini uçlara kadar etkili bir şekilde beslemek için nazik bir formülle tam bakım şarttır.

Saç Bakımı İçin Doğal Yöntemler



Bakımın etkili olabilmesi için belirli eylemlerin benimsenmesi de gereklidir. Öncelikle, fırçalamak günlük olarak gerçekleştirilmesi gereken önemli bir konudur. Ancak, ikincisinin etkili olabilmesi için doğru araca sahip olmak önemlidir. Fırça, tüm saç tipleri için ideal çözümdür. Tarak, daha yumuşak olan ve daha parlak bir sonuç sunan fırçadan farklı olarak daha çok çözülmek için kullanılır ve daha kuru olacaktır. Daha sonra uzmanlar haftada en fazla 1 ila 2 şampuan yapılmasını önerir



Bitkisel yağlar saça birçok fayda sağlarlar, saçınızın yapısına göre seçin. Zeytinyağı saçı yumuşak ve parlak yapar argan yağı saç hasarı onarır.



Hint yağı, besler ve korur avokado yağı besler tatlı badem yağı tahriş olmuş saç derilerini yumuşatır. Yağlar şampuanlamadan önce kuru saçta kullanılmalıdır. Yağın saç teline nüfuzunu artırmak için saçınızı sıcak bir havluyla da kapatabilirsiniz. Mümkünse 20 ila 30 dakika veya bir gece bekletin.



Yeşil kil emici özelliği sayesinde yağlı saçlar için doğal çözümdür. Maske olarak kullanılır. Kremsi bir macun oluşturmak için üç ila dört yemek kaşığı yeşil kili ılık suyla karıştırın, sadece köklere uygulayın (saçları kurutmamak için) ve 20 ila 30 dakika bekletin.



Evde Doğal Saç Bakım Önerileri



Saçı ve saç derisini temiz tutmak kafa derisi kan dolaşımını iyileştirir ve saçı sağlıklı tutar. Kadınlar özellikle özenle şekillendirilmekten memnun kalacaklardır. Şampuan bağımlı kişiye çok yorgun olmadığı sürece her zaman verilebilir.



Aloe Vera jeli doğal bakım yöntemlerindendir. Saça canlılık, yumuşaklık ve parlaklık kazandırırken dış etkenlerden koruyan inanılmaz nemlendirme özelliklerine sahip doğal bir üründür. Normal şampuanınıza bir kaşık dolusu Aloe Vera jeli ekleyebilirsiniz. Durulama kremi olarak kendi başına da kullanabilirsiniz. Kuru saça sahipseniz, saçınızı nemlendirmek ve korumak için durulamadan bir miktar Aloe Vera jeli kullanabilirsiniz.



Evde Doğal Saç Maskesi Tavsiyesi Nedir?



Avokado yağının yanı sıra, avokado özü de saçlar için çok besleyicidir. Besleyici bir ev yapımı maske hazırlamak için idealdir. Ayrıca birçok tarif var, ancak işte evde üretebileceğiniz basit bir tarif, avokado, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sıvı bal ve 1 yumurta sarısı karıştırın. Özellikle boyalı saçlara uygulayın. 30 dakika ile 1 saat arasında bekletin ve iyice durulayın.



Saç kurutma makinesi kullanırken, ortalama sıcaklığı aşmayın ve başınızdan minimum 15 cm mesafe bırakın.