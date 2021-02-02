Evde yapabileceğiniz mucizevi peeling tarifi

Cilt bakımı için birçok farklı öneri duyuyoruz. Kozmetik ürünler, profesyonel işlemler ve evde yapabileceğimiz uygulamalar... Doğru seçilen işlemlerin cildimize farklı faydaları var. Daha güzel bir cilt elde etmemiz için ona özen göstermemiz çok mühim. Size önereceğim bu peeling tarifi ile istenilen temizlik ve parlaklığa kavuşmak mümkün.



İşte ihtiyacımız olan malzemeler...

- 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

- 1,5 yemek kaşığı soda



Kahve telvesi, cildi üzerinde biriken ölü hücrelerden arındırır. Gözeneklerin tıkanmasını önleyeceği için sivilce ve siyah nokta oluşumunu da engeller. Bir diğer malzememiz olan soda ise antioksidan özelliği ile cildimizin temizlenmesinde büyük rol oynar. Bu neden ile sodayı tek başına tonik olarak da kullanabilirsiniz.



Malzemeleri bir kabın içerisine aldıktan sonra iyice karıştırın. Karışımı, yumuşak masaj hareketleri ile yüzünüze yedirin. Birkaç dakika bu işlemi uyguladıktan sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Cildinizi temizledikten sonran nemlendirmeyi hiçbir zaman unutmayın.