Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerCilt Bakımı Haberleri Evde yapabileceğiniz mucizevi peeling tarifi
02.02.2021 - 09:00 |

Evde yapabileceğiniz mucizevi peeling tarifi

Cilt bakımı cildimizi tanıdıktan sonra daha kolay bir hal alıyor. Cilt ihtiyacımıza göre cilt bakım rutinlerimiz de çeşitlilik gösterebiliyor. Ancak sıklığı kişiden kişiye değişse de cildimize haftada en az bir kere peeling yaparak ölü cilt hücrelerinden kurtulmalıyız. Dr. Sevgi Ekiyor, evde kolayca hazırlayabileceğiniz peeling tarifi paylaştı.

Evde yapabileceğiniz mucizevi peeling tarifi
ABONE OL

Cilt bakımı için birçok farklı öneri duyuyoruz. Kozmetik ürünler, profesyonel işlemler ve evde yapabileceğimiz uygulamalar... Doğru seçilen işlemlerin cildimize farklı faydaları var. Daha güzel bir cilt elde etmemiz için ona özen göstermemiz çok mühim. Size önereceğim bu peeling tarifi ile istenilen temizlik ve parlaklığa kavuşmak mümkün.

İşte ihtiyacımız olan malzemeler...
- 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
- 1,5 yemek kaşığı soda

Kahve telvesi, cildi üzerinde biriken ölü hücrelerden arındırır. Gözeneklerin tıkanmasını önleyeceği için sivilce ve siyah nokta oluşumunu da engeller. Bir diğer malzememiz olan soda ise antioksidan özelliği ile cildimizin temizlenmesinde büyük rol oynar. Bu neden ile sodayı tek başına tonik olarak da kullanabilirsiniz.

Malzemeleri bir kabın içerisine aldıktan sonra iyice karıştırın. Karışımı, yumuşak masaj hareketleri ile yüzünüze yedirin. Birkaç dakika bu işlemi uyguladıktan sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Cildinizi temizledikten sonran nemlendirmeyi hiçbir zaman unutmayın.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konularda kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Gün içinde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Sabah saatlerinde ani tepkiler vermemeye çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerde daha cesaretli olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Bugün yeni sorumluluklar almak içi kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var, ani değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Daha fazla aksiyon almanız gereken zamanlarda olabilirsiniz. İşlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinize yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde olası küçük tartışmaları derinleştirmemeye özen gösterin. Eğlenceli programlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konularda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Eski konular açılabilir. Babanızla ilgili olaylara ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız koşullar oluşabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha atak davranabilirsiniz. İşlerinize yön kazanmak için çaba göstereceksiniz. Gün içinde çıkabilecek tartışmalar dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Hareketli bir gündeminiz var. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha hoş görülü olmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İşlerinize ilerletmek isterken acele etmemelisiniz. Hatalara karşı dikkatli olmalısınız. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çabalayabilirsiniz. Bu konuda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Önünüzdeki engelleri aşmak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Huzursuzluklara karşı kendinizi korumalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi ilgi alanlarınıza yönlenebilirsiniz. Hassas olduğunuz konulara önem vermelisiniz, ani tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili çaba göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bilemediğiniz konularla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Sizi hapseden koşullar canınızı sıkabilir. Akışta kalmaya çalışın. Kendi iç dünyanızda kalmak sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde planlarınız ve beklentileriniz için mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Küçük tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Fevri çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İşten gelen kısmetler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Üstlerinizle ilgili konulara daha özenli davranmanızda fayda var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaşadığınız olayları daha iyi algılayabileceksiniz. Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tartışma yaşamamaya özen göstermelisiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlgilendiğiniz konularda acele karar vermeyin. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Endişe duyduğunuz konular zihninizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken zamanlardasınız. İşlerinize yön kazandırmak için tüm engelleri açmaya hazırsınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Evden çıkmadan ultrason hizmeti alabilirsiniz!
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDuygu ve düşünce kontrolü
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaVücut şekil bozukluklarında tedavi mümkün
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÇatlak diş sendromu nedir?
Sibel Yücesan
Sibel YücesanMenüden seçer misin?: Sempati, empati, şefkat
Didem Devay
Didem DevayBalkan mutfağının gözde böreklerinden: Boşnak mantısı tarifi
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşŞubat ayında bahçede yapmanız gereken işler
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Kadın entrikalarına kurban olmadan evlendim"
Senem Aydın
Senem AydınPiraye Erdoğan: Yaşam senin dönüşmeni bekliyor!
Özge Tezcan
Özge TezcanBebeklerde BLW (Baby Led Weaning) beslenme ve parmak gıda
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dayanılmayacak adet ağrılarını dikkate alın!

Dayanılmayacak adet ağrılarını dikkate alın!

Sakın ihmal etmeyin! Çocukların zihinsel gelişimini etkiliyor

Sakın ihmal etmeyin! Çocukların zihinsel gelişimini etkiliyor

İştahsız çocuklara yemeği sevdirecek 7 öneri

İştahsız çocuklara yemeği sevdirecek 7 öneri

Evde yapabileceğiniz mucizevi peeling tarifi

Evde yapabileceğiniz mucizevi peeling tarifi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet