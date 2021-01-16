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16.01.2021 - 17:49 |

Evde Yapılabilecek Basit Spor Hareketleri, Egzersizler Nelerdir?

Spor salonlarına gitmeksizin, ev içinde spor yapmak oldukça mümkün bir durumdur. Ev içinde vücut içinde yer alan kaslar çalıştırılabilir. Bunun yanı sıra kilo vermek ya da kilo almak mümkündür. Evde rahat bir şekilde basit spor hareketleri ile vücut şekillendirilir. Evde rahat bir şekilde basit spor hareketleri nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Evde Yapılabilecek Basit Spor Hareketleri, Egzersizler Nelerdir?
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Evde basit hareketler sayesinde spor yapmak mümkündür. Evde herhangi bir spor aleti olmaksızın, birey kendi kilosu ile spor yapabilir.

Evde Yapılabilecek Basit Spor Hareketleri Nelerdir?

Evde spor aletleri olmadan da spor yapılabilir. Bu spor programında kendi kilosu ile vücuttaki her kası çalıştırmak mümkündür. Vücudun kendi ağırlığı ile çalışması hem gelişim hem de sağlık yönünden iyi etkiler oluşturmaktadır.

Vücudun kendi kilosuna bağlı olarak ön kol, arka kol ve göğüs kaslarını çalıştırması için şınav çekmesi gerekmektedir. Bunun için omuz hizasında, göğüs hizasında ve daha fazla açılarak çekilmesi gerekir. Bu yapılan hareketler 3 set olmak üzere yapılabildiği kadar yapılmalıdır.

Evde spor aletlerinin yerine insan kilosu almaktadır. İnsan kendi kilosu ile çalıştığı taktirde ideal vücuduna ulaşmış olacaktır. Bu hareketlerin içinde karın kaslarını çalıştırmak için mekik bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak boyuna ya da göğüs hizasında tutularak yapılabilir.

Arka bacak ve ön bacak çalışmak için bacakları omuz hizasında açılmalı ve dizler kırılana kadar inip sonrasında kalkılmalıdır. Bu hareket 15 tekrardan oluşmalı ve 4 set olarak yapılmalıdır. Ardından dizler yarım şekilde dururken 30 saniye beklenmelidir. Bu bekleme 3 defa tekrar edilmelidir.

Ev içinde yapılabilecek birçok hareket bulunmaktadır. Vücut içinde özellikle geliştirmek istenilen noktalara dair günlük olarak daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu egzersizleri, vücudu 4 bölüme ayırarak çalışmak gerekmektedir.

Evde Yapılabilecek Basit Egzersizler Nelerdir?

Ev içinde egzersizler yapmak için vücut 4 bölüm olarak düşünülmelidir. Ev içinde vücut kilosu ile çalışarak kaslar çalıştırılmalıdır. Ev içinde yapılması nedeniyle kilo artışı olmayacaktır ancak tekrar sayısı arttırılabilir.

Göğüs ve arka kol

Sırt kasları ve ön kol

Omuz kasları ve karın kasları

Bacak kasları

Vücudun ayrıldığı bu 4 farklı kas bölgesi, günlük olarak çalıştırılmalıdır. Bu kasları çalıştırmak için spor hareketleri belirlenmelidir. Spor hareketlerinin tekrar sayısı, başlangıç derecesine bağlı olarak belirlenmelidir.

Evde yapılacak kas gelişimleri için ilk gün göğüs ve arka koldan başlanmalıdır. Göğüs gelişimi için 4 hareket gerekmektedir. Bu hareketler şınav tiplerinin fark modelleridir. Göğüs genişliğinde açılarak geliştirilmelidir. Evde ağırlık bulunması halinde ise bu şekilde farklı hareketler belirlenmelidir.

Arka kol gelişimi için ters şınav çekilmelidir. Sağlam bir yere dayanılarak 3 set şeklinde yapılmalıdır. Evde yer alan ağırlıklarla ise belirlenecek hareketler tekrarlanmalıdır. İlk gün için göğüs ve arka kol birlikte çalışılmalıdır

Evde Etkili Spor Egzersizleri Nelerdir?

Evde daha etkili spor hareketleri yapmak için vücut kilosunun yanında ağırlıklar kullanılabilir. Ağırlıklar sayesinde kaslar daha aktif bir şekilde çalıştırılabilir. Bu hareketlerin belirlenmesi kadın ve erkeklere göre farklılık göstermektedir. Vücuttaki kasların şekillenmesini yapılan hareketler belirlemektedir.

Evde spor hareketleri için standart hareketler bulunmaktadır. Bu hareketler, şınav, mekik, bacak hareketleri olarak açıklanabilir. Bunun yanında başka hareketlerin olması adına belirli spor aletleri temin edilebilir. Evde yapılan sporlar için spor aletleri daha fazla çeşit sağlamaktadır.

Evde Vücut Ağırlığıyla Yapılan Spor Hareketleri Nelerdir?

Evde bireyin kendi ağırlığı ile yapabileceği etkili spor hareketleri bulunmaktadır. Bu spor hareketleri ile birlikte vücuttaki büyük kaslar temel olarak tekrar usulüyle çalıştırılır. Bu spor hareketlerinin yanında yağ erimesi için günlük koşular yapılabilir.

 

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