Eylül ayında yan yana göreceğiniz 9 rakamlarına dikkat edin
Bu ay göreceğiniz 9 rakamı size hayatınızın amacı üzerinde çalışmanız için kendinizde şifalandırmanız gereken noktaları hatırlatacaktır. Hayatınızın nihai amacı, tüm nefes aldığınız zaman boyunca ruhunuzun hedefi olduğundan bu ay 9 hatırlatmaları oldukça önemli
Özellikle Eylül’ün 9-18-27'nci günleri göreceğiniz 9 rakamları size başkalarının iyiliği için bir şeyler yapmanızı, çevrenizden başlayarak insanların mutluluğu için adımlar atmanız gerektiğini hatırlatıyor olacak. Kocaman bir gülümseme, karşıya geçmeye çalışan bir yaşlıya yardım etmek, "Zordayım" diyen bir dostunuzu gönülden dinlemek bile dalga dalga bir iyilik başlatabilir.
Eylül ayı içinde göreceğiniz 9 rakamları size şifalandırmanız gereken konuları hatırlatacağından başınıza gelen olumsuzlukları, almanız gereken ders olarak görüp gereğini yapma hatırlatması olarak teşekkürle değerlendirmelisiniz.
Bu günlerde 9'lar size hayat amacınızı hatırlamanızı şifa ile ilgili konuları ön plana çıkararak yapsa da asıl amaç kendinizi ve başkalarını şifalandıracak konularda yardımlar yapmanızdır.
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