Eylül ayında yan yana göreceğiniz 9 rakamlarına dikkat edin

Özellikle Eylül’ün 9-18-27'nci günleri göreceğiniz 9 rakamları size başkalarının iyiliği için bir şeyler yapmanızı, çevrenizden başlayarak insanların mutluluğu için adımlar atmanız gerektiğini hatırlatıyor olacak. Kocaman bir gülümseme, karşıya geçmeye çalışan bir yaşlıya yardım etmek, "Zordayım" diyen bir dostunuzu gönülden dinlemek bile dalga dalga bir iyilik başlatabilir.

Eylül ayı içinde göreceğiniz 9 rakamları size şifalandırmanız gereken konuları hatırlatacağından başınıza gelen olumsuzlukları, almanız gereken ders olarak görüp gereğini yapma hatırlatması olarak teşekkürle değerlendirmelisiniz.

Bu günlerde 9'lar size hayat amacınızı hatırlamanızı şifa ile ilgili konuları ön plana çıkararak yapsa da asıl amaç kendinizi ve başkalarını şifalandıracak konularda yardımlar yapmanızdır.

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