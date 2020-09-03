Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Eyşan hem Türkçe hem de Arapça kökenli bir isimdir. Hem etkili bir okunuş imkanı sağlamakta hem de anlamları üzerinden güzel bir karşılık vermektedir. Bu yönleriyle birçok anne baba için tercih edilen isimler arasına girmiş durumda. Kız çocukları için kullanılan bu güzel ismin rengi ise pembedir.



Eyşan Ne Demek?



Türk dizilerinde çok sık karşılaşılan bir isim olmaya başlayan Eyşan, özellikle anlamı ile beraber büyük beğeni toplayan adlar içerisinde gelmektedir.



- Şanlı güzel

- Güzelliği ile ünlü



Böylesi hoş ve etkili anlamları ile beraber bir kız çocuğu için verilebilecek en güzel isimler arasında gelmektedir. Aynı zamanda bu anlamlar sözcük olarak da değerlendirilir. Fakat bu durum daha çok Arapça üzerinden gerçekleşmektedir. Aynı zamanda Türkçe kökenli olmasına rağmen sadece kız çocukları adına isim olarak kullanılır.



Güzellik üzerinden anlamı bulunan Eyşan ismi, bir kız çocuğuna çok hoş bir hitap sunmaktadır. Kız çocuğunuz için ona güzel bir isim arıyorsanız Eyşan adını kullanabilirsiniz.



Eyşan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hem Arapça hem de Türkçe köken üzerinden ilgi gören Eyşan ismi için, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Eyşan Kur'an'da geçmemektedir.



Güzelliği temsil eden ve bu karakteristik yönü ile beğeni toplayan Eyşan ismi, son dönemlerde kız çocukları adına öne çıkan en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Eğer hala bir isim konusunda karar vermemiş iseniz, Eyşan adını değerlendirebilirsiniz.