Eyüp İsminin Anlamı Nedir? Eyüp Ne Demek, Ne Anlama Gelir?



Eyüp ismi erkek cinsiyetini temsil eder ve rengi de mavidir. Arapça kökenli bir kelime olduğu için de dilimiz Arap dilinden geçmiştir. Sabırlı insan manasına gelmenin yanı sıra aynı zamanda peygamber ismi olduğu bilinmektedir. İsmin farklı manaları da vardır.



Eyüp Ne Demek?



Eyüp hem kelime olarak hem de özel isim olarak kullanılan bir sözcüktür. Taşıdığı anlamlardan dolayı bir çok kişi tarafından erkek çocuklarına verilen bir özel isimdir. Eyüp isminin anlamları şu şekilde açıklanabilir:

Hayatında fazla ıstırap çeken kişi.

Eyüp peygamberin ismi. Eyüp peygamber sabrı simgelemektedir. Bu nedenle Eyüp ismi sabırlı insan manasında kullanılmaktadır.

Ezber yapan kişi. Daha çok Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek okuyan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Yaptığı işi çıkar, menfaat gözetmeksizin yerine getiren.

İsmin uğurlu sayısı 4'tür. Eyüp ismini taşıyan kişilerin karakteristik özellikleri ise şu şekilde özetlenebilir:

İdealist, güvenilir ve sorumluluk sahibi kişilerdir.

Pratik zekaya sahiptirler.

Amaçları doğrultusunda istikrarlı davranışlar bulunurlar.

Maddi konularda başarı gösterirler.

Özgürlüklerin son derece düşkündürler.

Yaşam tarzları hareketlidir, monotonluğu sevmezler.

Kendisini güveni tam olan kişilerdir.

Hayatları boyunca geçmişe dönerler.



Eyüp İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Eyüp ismi Kuran-ı Kerim'de geçmektedir. Zaten Arapça kökenli bir sözcüktür. İsmi taşıyan Eyüp peygamber dolayısıyla Kuran'daki ayet ve surelerde bu isme rastlanmaktadır. Eyüp ismi Kuran'daki Sad Suresinin 41. ayetinde ve Enbiya Suresinin 83. ayetinde geçmektedir. Çocuğuna vereceği ismin Kuran'da geçmesine önem veren kişiler tarafından sıkça tercih edilmektedir.