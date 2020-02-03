Hasta olma korkusu diğer adıyla hipokondriyazis bir tür takıntı hastalığıdır. Hasta genellikle sağlığının bozulduğu ve bozulacağı endişesindedir. Yaklaşık 20'li yaşlardan itibaren görülme sıklığı artar. Sosyoekonomik düzeyi düşük kişilerde görülme sıklığı fazladır.

Hastalık takıntısına sahip kişiler vücutlarında bir hastalığın olduğunu düşünerek yoğun kaygı yaşar. Basit bir ağrıyı henüz hekime gitmeden ciddi bir hastalıkla özdeşleştirebilir. Bedensel rahatsızlıklarına göre araştırma yapar ve hatta genellikle kendine teşhis koyar ve buna inanır. Yakınları hastanın bu takıntılı ve ısrarcı düşüncelerinden bunalır ve abarttığını, dikkat çekmeye çalıştığını düşünür fakat hasta yoğun kaygı yaşar ve korkusu gerçektir.

Hasta kendi araştırmaları doğrultusunda bir hastalığa sahip olduğu düşüncesiyle karamsarlığa kapılır, tıbbi teşhislere ve testlere, araştırmalara odaklanır. Birden fazla test yaptırarak emin olmak ister zaman zaman hiç test ve inceleme olmaksızın kendi koyduğu teşhise göre ilaç, tedavi yolu arar.

Hasta hekime başvurduğunda düşüncesindeki hastalığı kabul ettirme çabasındadır. Hekimden aldığı cevap genellikle hastanın beklentisini karşılamaz ve hastanın zihnindeki şüphe giderilmez. Hasta, hekimin kendisiyle yeterince ilgilenmediği düşüncesiyle birçok farklı hekime aynı şikayetle gider. Zaman zaman hasta kendisine durumun hekimler tarafından net bir şekilde anlatılmadığını, hastalığının kendisinden gizlendiğini düşünür ve daha çok endişeye kapılır. Bu kişiler sürekli güvensizlik hisseder. Test yaptırdığı cihazın bozulduğunu, test sonuçlarının karıştığını veya hekimin kendisini yeterince umursamadığını düşünür.

Hasta, psikolojik destek için yönlendirildiğinde bile ruh sağlığı uzmanına tam olarak güvenemez veya bazen sadece psikolojik bir sorununun olmadığını teyit ettirmek amacıyla uzman kişiye başvurur. Hasta olup olmadığı konusunda bir cevap alıp gitmek ister.

Geçmişte yaşanan travmatik bir olay veya bastırılmış öfkenin hastalığın oluşumunda etkili olduğu düşünülür. Araştırmalara göre yaşamın ilk yıllarında anne tarafından ihmal edilen çocuklarda görülme sıklığı fazladır. Genellikle takıntılı ve benmerkezci kişilik yapısına sahip kişilerde görülür. Psikoterapi ve ilaç tedavisi ile tedavi edilir. Buna ek olarak bedensel egzersizler, nefes egzersizleri veya bu gibi çeşitli yöntemlerle tedavi desteklenebilir.

Uzman Klinik Psikolog Ezgi DOKUZLU

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