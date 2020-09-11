Falda Boğa Görmek Ne Demek? Kahve Falında Boğa Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kahve falında boğa görmek, kişinin ruhsal açıdan sıkıntılar yaşayacağı döneme gireceğine işaret etmektedir. Kahvesinde fal şekli gören bir kişi, yakın zamanda sürekli olarak duygu değişimlerini yaşayacak ve bu nedenle çevresinden olumsuz yorumlar alacaktır.



Falda Boğa Görmek



Kahve falında boğa gören bir kişi özellikle aşk hayatında karasız zamanlar yaşamayacağı döneme girecektir. Kahve falında tek boynuzlu boğa görmek, fal sahibinin özel hayatını bir kenara bırakacağı ve yalnızca kendi işine odaklanarak başarı yaşamak isteyeceği anlamlarına geliyor.



Kahve Falında Boğa Şekli Çıkması



Falda boğaya benzer şeklin görülmesi, karışık günlerin kapıda olduğunun habercisidir. Aynı zamanda kahve falında boğa gören bir kişi için çevresindeki insanlara kendini ispatlamak için cesaret kazanacağı anlamları ifade edilmektedir. İş hayatında kendi fırsatlarını yakalayacak olan fal sahibi, istediği yüksekliğe ulaşacak ve kazancını artırmaya başladıkça aile ile arkadaş çevresindeki kişiler ile arasını düzeltecektir.

Kahve Falında Boğa Boynuzu Görmek



Fırsat ve maddiyat anlamına gelen falda boğa boynuzu görmek, fal sahibinin iş yaşamında yüzünün güleceği anlamına geliyor. Kahve falında boğanın boynuzunun görülmesi, kişinin cesur ve karakterli olmasından dolayı yeni işe atılacağı ve başarıların ardı arkasının geleceğine delalet edilmektedir. Önemli projelerin başında olacak olan fal sahibi büyük ortaklıklar içinde ciddi teklifler alacaktır.



Falda Boğaya Binmek



Hayra ve huzura yorumlanan falda boğaya binmek, falında boğa şekli çıkan kişinin uzun yıllar beklediği olayları yaşayacağı günlerin yakın olması anlamına geliyor. Kahve falında boğaya bindiğini gören bir kişi iş yaşamında çok uzun yıllar beklediği ve bunun için yaptığı yatırımların karşılığını alacağına işaret edilmektedir. Doğru yatırımlarını yaptığı sermaye sayesinde hayatı değişecek olan fal sahibi, herkesin beğendiği ve sevdiği üst sınıf kişiler arasında yerini alacaktır.