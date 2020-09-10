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10.09.2020 - 16:03 |

Falda Kartal Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kartal Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Göklerin hakimi olan kartal yırtıcı kuşlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kahve falı ile beraber birçok kişi fal üzerinde kartal şekli çıkar. Bu şekil üzerinden fal yorumcuları duruma bağlı olarak değişik yorumlar sunar. Peki, falda kartal görmek ne demek? Kahve falında kartal şekli çıkması ne anlama gelir? İşte bu konuda yorumlar.

Falda Kartal Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kartal Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Kuş türleri arasında olduğundan dolayı falda kartal görmek genelde olumlu şekilde yorumlanır. Tabii fal içerisinde nasıl ve ne şekilde çıkmış olduğuna bağlı değişik yorumlar üzerinden de olumsuz biçimde ele alınabilmektedir. Bu konuda uzman fal yorumcularının sunduğu gelecek üzerine tahminleri elde edebilirsiniz.

Falda Kartal Görmek

Falda kartal görmek genelde bir kuş türü olduğu için haberci şeklinde yorumlanır. Ancak Kartal yırtıcı bir kuş olduğundan dolayı olumsuz biçimde ele alınabilmektedir. Özellikler nankör ve gaddar kişilerin fal sahibinin etrafında olduğunu anlatır. Çevresinin rakip ve düşmanlar ile dolu olduğunu anlatan bir rüya olarak da öne çıkmaktadır.

Kahve Falında Kartal Şekli Çıkması

Kahve falında kartal şekli çıkması risk anlamına gelmektedir. Özellikle yeni bir iş düşüncesi var ise ya da proje yapılacaksa, birkaç defa düşünülmesi gerektiğini anlatan uyarıcı bir faldır. Zira yapılacak en ufak bir hatanın ağır bedelleri ile karşı karşıya kalmak mümkün. Atlanmış olan bir yer ya da gözden kaçırılmış bir kısım olabilir diye tekrar tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir.

Kahve Falında Kartal Kafası Görmek

Kahve falında kartal kafası görmek devlet üzerinden gelecek üzücü bir haberi anlatır. Özellikle fal sahibinin haksız yere suçlanma üzerinden para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini anlatır. Özellikle bu durumun devletten gelmesi ile kişinin çaresiz kalacağına delalet eder. Hiçbir şey yapamadan göz göre göre ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıya kalacağını anlatan bir fal olarak öne çıkmaktadır.

Kahve Falında Yavru Kartal Görmek

Kahve falında yavru Kartal görmek fal sahibine karşı tuzak kurma niyetinde olan kişileri anlatmaktadır. Bu kişilerin çevirici iş üzerinden fal sahibinin haberi olacağına dair delalet eder. Bu yüzden kişi önlemlerini alarak tehlikelerden kurtulma şansı elde edecektir. Böylece tuzak kuran kişi kendi tuzağına düşecek ve ciddi bir zarar ile karşı karşıya kalacaktır. Gafil avlanacak ve kendi kurduğu tuzağın içine düşecek üzerine yorumlanmaktadır.

Kahve Falında Kartal Figürü Görmek

Kahve falında kartal figürü görmek genelde kötü haberler üzerine yorumlanır. Özellikle iş yaşamında rakiplerden tabiri caizse çalım yemek üzerine delalet eder. Ancak bu konuda kişi önlemini alır ise bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmayacağına rivayet edilir.

 

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