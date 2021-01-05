Farenjit Belirtileri Nelerdir? Faranjit Nasıl İyileşir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Farenjit Belirtileri Nelerdir?



Akut farenjitin ana belirtisi boğaz ağrısıdır. Yüksek ateş, yutkunma güçlüğü, geniz akıntısı, boğazda oluşan kızarıklık, eklem ağrıları, halsizlik, kas ağrıları, ses kısıklığı, öksürük, lenf bezlerinin şişmesi, kulak ağrısı, baş ağrısı, boğazda ortaya çıkan lekeler diğer önemli belirtileri arasında yer almaktadır.



Kronik farenjitte ise akut farenjitin aksine ateş, halsizlik ve kırgınlık gibi şikayetler pek görülmemektedir. Boğaz ile ilgili şikayetler daha hafif seyreder ancak ya hiç kaybolmaz ya da çok kolay ortaya çıkar. Boğazda gıcık, yanma, kuruluk hissi, yabancı cisim hissi, takılma ve hafif yutkunma güçlüğü gibi semptomlar görülür. Gıcık öksürüğü denilen bir öksürük yine kronik farenjitte gözlenmektedir.



Farenjit Nasıl İyileşir?



Farenjit için öncelikle uzman hekim tarafından verilen ilaçlar kullanılmalı ve onların yönlendirdiği tıbbi tedavi yöntemleri belirtildiği şekilde harfiyen uygulanmalıdır. Bununla birlikte farenjite iyi geldiği bilinen diğer yöntemler şöyledir:



- Gargara: Limon suyu ve demlenmiş ada çayı ile gargara yapmanın diş etlerinin çekilmesine olduğu gibi farenjite de iyi geldiği bilinmektedir. Günde bir veya iki defa gargara yapılması ise tavsiye edilmektedir.



- Nane: Mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen nane, çiğnendiği takdirde farenjit hastalığına da iyi gelmektedir. Bu amaçla uygun miktarlarda kullanımı önerilmektedir.



- Su buharı: Farenjitin olumsuz etkilerini aşağı seviyelere çekmek için su kaynatılarak buharının burun ve ağız yolu ile çekilmesi uygulanan yöntemler arasındadır. Buhar çekerken bir battaniye veya pike yardımı ile örtünmek çok daha etkili neticeler elde edilmesine yardımcı olmaktadır.



Farenjit Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Farenjitin tedavi yöntemleri merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Virüslerden kaynaklanan farenjit için antibiyotikler fayda vermemektedir. Bununla birlikte ciddi enfeksiyonlarda veya bağışıklık sisteminin çok zayıfladığı hallerde antibiyotik tavsiye edilebilmektedir. Antibiyotiklerin yanı sıra ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, alerji düşünülen hastalarda antihistaminikler, burun açıcı spreyler, ağız gargaraları ile öksürük kesiciler kullanılabilmektedir. Pastillerin ise çok etkili bir faydaları görülmemektedir.



Kronik farenjitin ise tedavisi daha zordur. Hem doktor tedavisi hem de hasta kişinin bazı durumlara dikkat etmesi gerekir. Tedavinin tespiti için öncelikle kronik farenjiti ortaya çıkaran başka bir faktör olup olmadığı hususu incelenmelidir. Kronik farenjit için antibiyotikler çoğunlukla faydalı değildir. Alerji, burun kemiğinde eğrilik ya da burunda et, sinüzit, reflü gibi hastalıklar uygun şekilde gerekli görülürse hekimler tarafından ameliyat ile düzeltilmektedir.



Faranjit Nedenleri Nelerdir?



Faranjitin başlıca nedenleri şöyle sıralanabilir:



- Diş eti çekilmeleri: Periodontoloji alanına giren diş eti çekilmeleri pek çok hastalığa doğrudan sebep olmaktadır. Bu hastalıklardan biri de akut farenjittir. Zamanında müdahale edilmemesi halinde diş etlerinden yayılan iltihap boyun ve boğaz bölgesine sıçramaktadır.



- Kirli hava: Kirli havanın yanında aşırı kuru havalarda dışarıda olmak farenjite sebep olan etkenlerdendir. Böyle havaların olduğu ortamlar içerisinde kalındığında bol bol sıvı tüketilmesi ve boğaz bölgesinin kuru kalmamasına özen gösterilmesine dikkat edilmelidir.



- Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar: Sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı alışkanlıklara devam edilmesi ve sıklıkla tüketimleri iki tür farenjit içinde önemli bir risk oluşturur. Enfeksiyonlu lenf bezlerinin oluşmasında bu iki zararlı alışkanlığın etkileri oldukça fazladır.



Aşırı Soğuk veya Sıcak Yiyecek ve İçecek Tüketimi Farenjite Yol Açar mı?



Bunların yanı sıra çok soğuk veya çok sıcak yiyecek ve içeceklerin tüketimi boğazda tahrişe neden olmasıyla kronik farenjite yol açabilmektedir. Boğazın uzun süreli tahrişine sebep olacak bu tarz hususlardan kaçınılmasına mutlaka dikkat edilmelidir.