Fazla kilolar depresyona neden oluyor!

Kilolu kişiler daha kırılgan bir yapıya sahiptir

Modern zamanların en büyük iki problemi olan şişmanlık ve anskiyete birbirleriyle bağlantılı iki konudur. Çünkü kilo başlı başına yoğun bir anksiyete nedenidir. Bir yandan ise kilo almak, depresyona yol açacağı gibi, depresyonun neden olduğu bir sonuç da olabilir. Fiziksel egzersizlerden kaçınan ve spor yapmaktan hoşlanmayan, bu durum karşısında kilo almaya başlayan kişi mutlaka kendini sorgulamalıdır.

Kilo artışı büyük olasılıkla stresin veya duygusal bir aksaklığın doğal sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Şöyle ki, özellikle kadınlar için yemek yemek hem rahatlama hem de kızgınlık kaynağı olmaktadır. Bu durum kişiyi içine alan kısır bir döngüye dönüşür ve kilolu olduğu gerçeğine daha fazla yemek yiyerek karşılık verir.

Bedensel olarak aktif olmak çok önemli

Hareketsiz bir yaşam biçimini benimseyen kadınlarda her geçirilen gebelik vücutta fazladan kilo bırakır. Eğer bir anne adayı, hamilelik boyunca gereğinden fazla kilo aldıysa ya da doğum sonrasında bu fazla kiloları atmak için çaba sarf etmediyse ve çok sayıda doğum yaptıysa kilo vermek zorlu bir mücadeleye dönüşecektir.

Gebelik dışında kişinin hayatında oluşan bir değişiklik, fiziksel aktivitenin azalmasına yol açtıysa örneğin bedensel olarak aktif olduğu bir işten masa başı bir işe geçiş, iş bırakma veya emeklilik, araba kullanmaya başlamak gibi nedenlerle enerji tüketimi azalabilir.

Şişmanlığın artışına neden olan etkenler arasında;

-Yaşlılıkla beraber metabolizmanın yavaşlaması,

-Beslenme alışkanlığının hazır yiyecek türüne kayması,

-Ayaküstü yenilen tost, sandviç, hamburger, pizza, patates kızartması gibi yiyeceklerin fazla tüketilmeye başlanması,

-Kadınlarda çok doğum yapma,

-Daha az hareketli bir yaşam,

-Sanayileşmiş bir toplumda yaşama,

-Evlilikle beraber öz bakımın ihmal edilmesi,

-Alkol tüketimindeki artış,

-Genetik faktörler,

Şişmanlığın arkasındaki temel sebep; beslenme

Modernleşmenin bir diğer olumsuz yanı da beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmesidir. Yöresel tencere yemekleri yerine fast food tarzı beslenme tercih ediliyorsa kilolar kaçınılmazdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, bir kişi ancak harcadığından daha fazla gıda veya kalori alırsa ya da tersinden söylersek aldığı gıda veya kaloriden daha az harcarsa şişmanlar. Depresyonun sonucu olarak kilo olan kadınların antidepresan konusunda çok daha fazla dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü birçok antidepresan yan etki olarak kilo almaya sebebiyet verebilir. Bu antidepresanlardan kaçmak için bir neden değildir ancak fazla kilolarla baş etmek için kullanılacak bir yöntem de değildir. Depresyon nedeniyle ilaç kullanan kişilerin kilolarını sık sık takip etmeleri, eğer kontrolsüz bir kilo alma söz konusu ise derhal hekimleri ile görüşmeleri gereklidir.

Doğru beslenme ipuçları;

-Sabah kahvaltısı yapın. Bu diğer öğünlerde az yemenizi de sağlayacaktır.

-Öğün sayısını azaltmayın. 3 öğün yemek yiyin. Hatta ara öğünler şeklinde öğün sayısını artırın. Burada önemli olan öğünlerde tıka basa yemek değil, öğünleri hafif yemekler şeklinde geçiştirmektir.

-Sebze ve meyve tüketimini artırın.

-Alkol tüketiminizi azaltın veya tamamen bırakın. Alkol, yüksek kalorisi nedeniyle gün boyu tatlı isteğinizi de artıracaktır.

-Çikolata gibi şeyler atıştırmak yerine örneğin bir elma yiyin.

-Yemeğinizi yavaş yavaş yiyin. Hızlı yemek yediğinizde, doyduğunuzu anladığınızda zaten gerektiğinden fazla yemişsinizdir. Tokluk hormonları, yemeğe başladıktan yarım saat sonra salgılanmaya başlar, bu nedenle hızlı yemek, gereğinden fazla yemek olabilir. Hatta mümkünse bir çorba içip, 15-20 dakika bekleyiniz.

-Hayvansal yağlardan kaçının. Tavukların derilerini, etlerin yağlı kısımlarını ayırın.

-Katı yağlar yerine, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısırözü yağı gibi bitkisel yağlar kullanın.

-Bol bol su için.

-Mümkünse her gün aynı saatte kalkın. Yaklaşık 7-8 saat uyku yeterlidir.

-Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayın. Diş fırçaladıktan sonra muhtemelen canınız bir şey yemek istemez.

-Tatlı yemekten kaçının. Daha az tatlı tüketin.

-Tuz ve şeker kullanımınızı azaltın. Yemeğin tadına bakmadan tuza uzananlardansanız bu huyunuzdan vazgeçin.