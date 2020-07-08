Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri Fazla kilolar depresyona neden oluyor!
08.07.2020 - 17:51 |

Fazla kilolar depresyona neden oluyor!

Söz konusu kilo almak olduğunda özellikle kadınlar depresyona daha yatkın oluyor. Fazla kilolar, aynı zamanda zayıflamaya çalışan kişiler için anksiyeteyi de tetikliyor. Dolayısıyla fazla kilolu bir insan daha kırılgan bir ruh haline bürünüyor. Çoğu zaman ben kendimle barışığım telkinleri doğruları yansıtmıyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, kilo ve depresyon arasındaki süregelen ilişkiyi anlatıyor.

Fazla kilolar depresyona neden oluyor!
ABONE OL

Kilolu kişiler daha kırılgan bir yapıya sahiptir

Modern zamanların en büyük iki problemi olan şişmanlık ve anskiyete birbirleriyle bağlantılı iki konudur. Çünkü kilo başlı başına yoğun bir anksiyete nedenidir. Bir yandan ise kilo almak, depresyona yol açacağı gibi, depresyonun neden olduğu bir sonuç da olabilir. Fiziksel egzersizlerden kaçınan ve spor yapmaktan hoşlanmayan, bu durum karşısında kilo almaya başlayan kişi mutlaka kendini sorgulamalıdır.

Kilo artışı büyük olasılıkla stresin veya duygusal bir aksaklığın doğal sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Şöyle ki, özellikle kadınlar için yemek yemek hem rahatlama hem de kızgınlık kaynağı olmaktadır. Bu durum kişiyi içine alan kısır bir döngüye dönüşür ve kilolu olduğu gerçeğine daha fazla yemek yiyerek karşılık verir.

Bedensel olarak aktif olmak çok önemli

Hareketsiz bir yaşam biçimini benimseyen kadınlarda her geçirilen gebelik vücutta fazladan kilo bırakır. Eğer bir anne adayı, hamilelik boyunca gereğinden fazla kilo aldıysa ya da doğum sonrasında bu fazla kiloları atmak için çaba sarf etmediyse ve çok sayıda doğum yaptıysa kilo vermek zorlu bir mücadeleye dönüşecektir.

Gebelik dışında kişinin hayatında oluşan bir değişiklik, fiziksel aktivitenin azalmasına yol açtıysa örneğin bedensel olarak aktif olduğu bir işten masa başı bir işe geçiş, iş bırakma veya emeklilik, araba kullanmaya başlamak gibi nedenlerle enerji tüketimi azalabilir.

Şişmanlığın artışına neden olan etkenler arasında;

-Yaşlılıkla beraber metabolizmanın yavaşlaması,

-Beslenme alışkanlığının hazır yiyecek türüne kayması,

-Ayaküstü yenilen tost, sandviç, hamburger, pizza, patates kızartması gibi yiyeceklerin fazla tüketilmeye başlanması,

-Kadınlarda çok doğum yapma,

-Daha az hareketli bir yaşam,

-Sanayileşmiş bir toplumda yaşama,

-Evlilikle beraber öz bakımın ihmal edilmesi,

-Alkol tüketimindeki artış,

-Genetik faktörler,

Şişmanlığın arkasındaki temel sebep; beslenme

Modernleşmenin bir diğer olumsuz yanı da beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmesidir. Yöresel tencere yemekleri yerine fast food tarzı beslenme tercih ediliyorsa kilolar kaçınılmazdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, bir kişi ancak harcadığından daha fazla gıda veya kalori alırsa ya da tersinden söylersek aldığı gıda veya kaloriden daha az harcarsa şişmanlar. Depresyonun sonucu olarak kilo olan kadınların antidepresan konusunda çok daha fazla dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü birçok antidepresan yan etki olarak kilo almaya sebebiyet verebilir. Bu antidepresanlardan kaçmak için bir neden değildir ancak fazla kilolarla baş etmek için kullanılacak bir yöntem de değildir. Depresyon nedeniyle ilaç kullanan kişilerin kilolarını sık sık takip etmeleri, eğer kontrolsüz bir kilo alma söz konusu ise derhal hekimleri ile görüşmeleri gereklidir.

Doğru beslenme ipuçları;

-Sabah kahvaltısı yapın. Bu diğer öğünlerde az yemenizi de sağlayacaktır.

-Öğün sayısını azaltmayın. 3 öğün yemek yiyin. Hatta ara öğünler şeklinde öğün sayısını artırın. Burada önemli olan öğünlerde tıka basa yemek değil, öğünleri hafif yemekler şeklinde geçiştirmektir.

-Sebze ve meyve tüketimini artırın.

-Alkol tüketiminizi azaltın veya tamamen bırakın. Alkol, yüksek kalorisi nedeniyle gün boyu tatlı isteğinizi de artıracaktır.

-Çikolata gibi şeyler atıştırmak yerine örneğin bir elma yiyin.

-Yemeğinizi yavaş yavaş yiyin. Hızlı yemek yediğinizde, doyduğunuzu anladığınızda zaten gerektiğinden fazla yemişsinizdir. Tokluk hormonları, yemeğe başladıktan yarım saat sonra salgılanmaya başlar, bu nedenle hızlı yemek, gereğinden fazla yemek olabilir. Hatta mümkünse bir çorba içip, 15-20 dakika bekleyiniz.

-Hayvansal yağlardan kaçının. Tavukların derilerini, etlerin yağlı kısımlarını ayırın.

-Katı yağlar yerine, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısırözü yağı gibi bitkisel yağlar kullanın.

-Bol bol su için.

-Mümkünse her gün aynı saatte kalkın. Yaklaşık 7-8 saat uyku yeterlidir.

-Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayın. Diş fırçaladıktan sonra muhtemelen canınız bir şey yemek istemez.

-Tatlı yemekten kaçının. Daha az tatlı tüketin.

-Tuz ve şeker kullanımınızı azaltın. Yemeğin tadına bakmadan tuza uzananlardansanız bu huyunuzdan vazgeçin.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim de olmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanla içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Gün içinde beklentilerinizin yüksek olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız işler daha kolay akabilir. Bugün çok daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi kendi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz var. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konulara temel atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bütçenizi, harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Sosyal konularla ve arkadaşlarınızın hayatıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluHaklı olmak mı, mutlu olmak mı?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerOksijen basıncıyla güneşsiz bronzluk
Uzman Psikolog Melis Demircioğlu
Uzman Psikolog Melis DemircioğluKaygı (anksiyete) yaşayan bir yakınınıza nasıl yaklaşabilirsiniz?
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirDermaroller işe yarıyor mu?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli Aytoğan"Aç değilim ama yine de yemek yiyorum."
Betül Yergök
Betül YergökTest: Ne kadar ikna edicisin?
Merve Girgin
Merve GirginGüzellik rutinimiz değişti mi?
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVaris yarası
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaEstetik operasyonlar kişiye özel olmalı
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulEk gıdaya geçiş tüyoları
En Çok İzlenen Videolar
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Partnerinizle yapabileceğiniz 6 açık hava egzersizi

Partnerinizle yapabileceğiniz 6 açık hava egzersizi

Cildinizi yıllarca esnek ve pürüzsüz tutacak 6 doğal yağ

Cildinizi yıllarca esnek ve pürüzsüz tutacak 6 doğal yağ

2020 yaz tatili valizinizde olması gereken 10+ şey

2020 yaz tatili valizinizde olması gereken 10+ şey

Şezlonglar arasında bir buçuk metre mesafe olmalı!

Şezlonglar arasında bir buçuk metre mesafe olmalı!

Sıradaki Haber