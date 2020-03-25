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25.03.2020 - 02:35 |

Fibrinojen Nedir? Fibrinojen Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Fibrinojen vücut tarafından üretilen ve pıhtılaşma sürecinde çok önemli bir rol oynayan bir proteindir. Bir dokuya zarar verildiğinde, fibrinojen, pıhtı ile iskele oluşturmak için hareket eder. Kanın pıhtılaşması çok önemli bir süreçtir ve fibrinojen yaralanma sırasında kanamanın durdurulmasında önemli bir oyuncudur. Fibrinojen hakkında daha detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Fibrinojen kaç olmalı, düşüklüğü ve yüksekliği nedenleri ve çok daha fazlasına göz atabilirsiniz.

Fibrinojen Nedir? Fibrinojen Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Fibrinojen konsantresi hematolojik bir ajandır. Kandaki pıhtılaşmaya yardımcı olan belirli bir proteini değiştirerek çalışır. Fibrinojen, moleküler ağırlığı yaklaşık 340 kDa olan çözünebilir bir plazma glikoproteindir.

Fibrinojen Nedir?

Fibrinojen pıhtıların öncüsüdür. Fibrinojen seviyeleri yükselirse derin ven trombozu, kalp krizi ve inme gibi anormal pıhtılara yol açabilir. Ek olarak, kronik olarak yükselmiş bir fibrinojene sahip olmak, arterlerde plak oluşumuna neden olabilir.

Bu da kalp hastalığının gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Fibrinojen ayrıca kanı kalınlaştırarak normal kan üflemesini engelleyebilir, böylece oksijen ve besin maddelerinin hayati organlara ve kaslara zarar vermesine neden olabilir. Bu zayıf kan akışı yorgunluğa, kas ağrısına ve hatta hafıza kaybına neden olabilir.

Fibrinojen Kaç Olmalı?

Doktorunuzdan fibrinojen seviyelerinizin çok yüksek olup olmadığını belirlemek için kan testi yaptırabilirsiniz. Araştırmalar, fibrinojen seviyelerinin 200 ve 300 mg arasında kalması gerektiğini göstermektedir. Karaciğerde üretilen fibrinojenin dengeli olması için belirli periyotlarda kan şekerinizi kontrol edin. Diyabet hastaları kalp krizi ve felç riski altındadır. Bu risk birçok nedenden dolayı ortaya çıkar, ancak fibrinojenler muhtemelen bir nedendir.

Kan şekerinin kontrolünün fibrinojen seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Fibrinojenin ideal seviyede olabilmesi için homosisteini normalleştirin. Homosistein, kalp hastalığına bağlı protein metabolizmasının bir yan ürünüdür. Doktorunuz homosistein düzeylerini değerlendirmek için basit bir kan testi isteyebilir.

Yüksek homosistein, vücudun fibrinojeni parçalamasını önler ve böylece kan fibrinojeninde bir artışa neden olabilir. Fibrinojen oranı yüksekse, B12, folik asit, B6 ve trimetilglisin gibi belirli vitamin ve besinleri içeren takviyeleri alabilirsiniz.

Fibrinojen Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Fibrinojen karaciğerde üretildiği için fibrinojen azalması karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde görülür. Eklem romatizması, iltihap ve hamilelik durumlarda artması mümkündür. Fibrinojen miktarını dengelemek için egzersiz yapmak gereklidir. Düzenli egzersiz, sistemde dolaşan fibrinojen miktarını azaltırken daha iyi kan akışını sağlar.

Beslenmenize zeytinyağı eklemenin, fibrinojen miktarı yüksek olan insanlarda fibrinojen seviyelerini düşürür. Beslenmenizi omega-3 yağ asitleri, özellikle balık yağı ile destekleyin. Balık yağındaki omega-3'te bulunan yağ asitlerinin kalp krizi riskini azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, balık yağı trigliseritleri, kan hücrelerinin yapışkanlığını azaltır ve fibrinojen seviyelerini azaltır. En iyi sonuçlar için 1000 mg EPA ve DHA sağlayacak kadar balık yağı alınmalıdır.

 

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