Fındık Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Türkiye genelinde daha çok Karadeniz Bölgesinde üretilen fındık aynı zamanda soğuk ve nemli iklimlerde yetişir. Bunun yanı sıra yaklaşık 100 gram fındık içerisinde yüzde 567 yağ bulunur. Diyette olan ve zayıflamak isteyen kişiler fındık tüketiminde dikkatli davranmalılar.



Fındık Besin Değeri Nedir?



Fındık yüksek kaloriye sahip olan bir kuruyemiştir. 100 Gram fındığın içerisinde 680,0 mg potasyum vardır. Ayrıca Kalsiyum miktarı ise 114,0 mg oluyor. Fındığın içerisinde A ve C vitaminleri bulunuyor. Bu besin yüksek bir karbonhidrat, protein ve yağa sahiptir. Bunun yanı sıra Fındık demir, kalsiyum ve potasyum açısından da yüksek bir besin olarak bilinir.



Fındık İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Kuruyemiş olarak ve tatlıların içerisinde kullanılan fındık günlük belli bir oranda da tüketilmelidir. Bunun yanı sıra fındıkların içerisinde A, E ve C vitaminleri bulunuyor. Yüksek kalorili olan fındığın 100 gramında 628,3 kcal kalori bulunmaktadır. Ayrıca fındık yüksek bir enerji ve karbonhidrat oranına da sahiptir. O nedenle fındık düzenli bir şekilde tüketilmelidir.



Fındığın Yararları Nelerdir?



- Fındığın sağladığı pek çok yarar vardır.

- Çiğ fındık kavrulmuş fındıklara göre daha fazla antioksidan içerir.

- Bunun yanı sıra fındıklar bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bu sayede grip ve soğuk algınlığından da korur. Kış mevsiminde belli bir oranda fındık tüketilmelidir.

- Aynı zamanda E vitamini açısından zengin olan fındık kırmızı kan hücrelerini parçalayarak anemi riskini de azaltır.



- Beyin sağlığını koruyan fındık aynı zamanda hafızayı da güçlendirir.

- Fındık belli bir düzen ile tüketildiğinde diyabet riskini azaltır.

- Kanser riskini azaltan fındık meme ve prostat kanserinde de önleyici olur.

- Kalp Sağlığına faydalı yağlar barındıran fındık kanser riskini de azaltmaktadır.

- Magnezyum açısından zengin olan fındık kalp ritminin bozulmasını engeller. Aynı zamanda kasları da çok güçlendirir.