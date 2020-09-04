Fırat İsminin Anlamı Nedir? Fırat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Fırat kökeni Arapça olan bir isimdir. Ancak Türkiye için oldukça önemli bir yere sahip olan ve Türkçede değişik amaçlarda kullanılan bir isimdir. Hem isim olarak hem de kelime anlamı üzerinden sözcük şeklinde de kullanılmaktadır. Özellikle erkek çocukları için sevilen isimler içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün.



Fırat Ne Demek?



Fırat iki anlamı üzerinden ön plana çıkmaktadır.



- Tatlı su

- Türkiye'nin en uzun nehri



Arapça üzerinden Türkçeye geçerken Fırat ismi tatlı su şeklinde karşılık bulmaktadır. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin Doğu bölgesinde bulunan ve Irak ile Suriye üzerinden de geçen en büyük nehri şeklinde bilinir.



Bu anlamları ve kullanıldığı alan ile beraber Fırat ismi erkek çocukları için de en sevilen adlar içerisinde gelmektedir. Anlamının yanı sıra okunuşu üzerinden de kulağa oldukça hoş geliyor. Son dönemlerde yeniden popüler hale gelen bu güzel ismi minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.



Fırat İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapçaya dayanan Fırat ismi Kur'an'da yer almamaktadır. Özellikle hem Türkiye açısından en büyük nehir olması hem de tatlı su anlamı üzerinden sevilen bir isimdir. Özellikle okunuşu üzerinden güçlü ve Heybetli bir etki yarattığını dile getirmek mümkün.



Fırat ismini tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden bir araya getirebilirsiniz. Fırat isminin başına ya da son bölümüne eklemek suretiyle değişik isimlerle kullanmanız mümkün. Son zamanlarda internetten en sık araştırılan ve erkek çocukları için öne çıkan etkileyici ve güzel isimlerden biridir.