FÄ±rsatlar var

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? Ay bugÃ¼n KoÃ§ burcunda VenÃ¼s ile birleÅŸirken, JÃ¼piter ile de aÃ§Ä± kuruyor. Daha fazla destek, heyecan ve iyimserlik bulabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Ä°liÅŸkilerde bencil davranmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece daha rahat edeceÄŸiz. BugÃ¼n keyif aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konularda Ã¶zellikle heyecanlÄ± ve abartÄ±lÄ± olabiliriz. DuygularÄ±mÄ±zÄ± hemen ifade etme eÄŸilimindeyiz.

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? KadÄ±nlara ve gÃ¼zel olan ÅŸeylere yÃ¶nelik bir vurgu var. Zevk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konularda yeni ilhamlara aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. HÄ±zlÄ± beraberlikler yaÅŸanabilir. Ã–zellikle gÃ¼nÃ¼n geÃ§ saatlerinde zevklerde, keyiflerde abartÄ± olabilir. Kimi zaman duygusal alanda bizi manipÃ¼le edebilecek kiÅŸilerle de karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Duygusal alanda samimi olmak gerekiyor. Â Â

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 2/MÄ±sÄ±rÂOrtak hassasiyetler var.Â CanlÄ±, yaratÄ±cÄ± ve verimli olabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Yeni anlaÅŸmalar ve iliÅŸkiler kurabiliriz. Ã–zellikle iliÅŸkiler ve beraberlikler oldukÃ§a harekete geÃ§irici olabilir. YakÄ±n beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz. SabÄ±rlÄ± davranarak sonuÃ§ alabileceÄŸiz.

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