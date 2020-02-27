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27.02.2020 - 00:00 |

FÄ±rsatlar var

Ay bugÃ¼n KoÃ§ burcunda VenÃ¼s ile birleÅŸirken, JÃ¼piter ile de aÃ§Ä± kuruyor.

FÄ±rsatlar var

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? Ay bugÃ¼n KoÃ§ burcunda VenÃ¼s ile birleÅŸirken, JÃ¼piter ile de aÃ§Ä± kuruyor. Daha fazla destek, heyecan ve iyimserlik bulabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Ä°liÅŸkilerde bencil davranmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece daha rahat edeceÄŸiz. BugÃ¼n keyif aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konularda Ã¶zellikle heyecanlÄ± ve abartÄ±lÄ± olabiliriz. DuygularÄ±mÄ±zÄ± hemen ifade etme eÄŸilimindeyiz.

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? KadÄ±nlara ve gÃ¼zel olan ÅŸeylere yÃ¶nelik bir vurgu var. Zevk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konularda yeni ilhamlara aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. HÄ±zlÄ± beraberlikler yaÅŸanabilir. Ã–zellikle gÃ¼nÃ¼n geÃ§ saatlerinde zevklerde, keyiflerde abartÄ± olabilir. Kimi zaman duygusal alanda bizi manipÃ¼le edebilecek kiÅŸilerle de karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Duygusal alanda samimi olmak gerekiyor. Â Â 

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 2/MÄ±sÄ±rÂOrtak hassasiyetler var.Â  CanlÄ±, yaratÄ±cÄ± ve verimli olabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Yeni anlaÅŸmalar ve iliÅŸkiler kurabiliriz. Ã–zellikle iliÅŸkiler ve beraberlikler oldukÃ§a harekete geÃ§irici olabilir. YakÄ±n beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz. SabÄ±rlÄ± davranarak sonuÃ§ alabileceÄŸiz.

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Aromaterapinin faydalarÄ± nelerdir?Aromaterapi ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iyi geliyor mu? Ofis ortamÄ±nda hangi uçucu yaÄŸlar kullanÄ±labilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yaÄŸlarÄ± kullanabilir? Aromaterapist AslÄ± San Bilgin aromaterapinin faydalarÄ± hakkÄ±nda bilgiler verdi.
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BugÃ¼n

Yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak için hevesli olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. KiÅŸisel hassasiyetinizin olduÄŸu konularda kendinizi sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat etmeniz gereken zamanlar var. BilemediÄŸiniz konularla ilgili çözülme yaÅŸayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Elinizde olmayan nedenlerden dolayÄ± kayÄ±p yaÅŸayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalÄ±ÅŸÄ±n. Ä°çsel süreçler yaÅŸayabilirsiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle ilgili tamamlanma gerçekleÅŸebilir. OlasÄ± kazalara karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±z gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gelecek beklentilerinizin ön plana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluÅŸturabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler sizi rahatlatacaktÄ±r. Bitirmeniz gereken uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±zda sÄ±kÄ±ÅŸma olabilir. BilemediÄŸiniz konular yüzünden kayÄ±plar yaÅŸayabilirsiniz. Ä°letiÅŸimden kaynaklÄ± zorlanmalar olabilir. AkÄ±ÅŸta kalmaya özen gösterin.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili geliÅŸmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaÅŸmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle iliÅŸkilerinizde özenli davranmanÄ±zda fayda var. Ä°ÅŸ yerinde olabilecek kazalara karÅŸÄ± dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. BilemediÄŸiniz konularla ilgili kontrol kaybÄ± yaÅŸamamaya özen gösterin. Ä°çsel süreçler yaÅŸayabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Yeni ufuklara açÄ±lmak için heyecan duyduÄŸunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çÄ±kmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklÄ± programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsÄ±z edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±zda fayda var. YabancÄ±larla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

OrtaklÄ± para konularÄ± gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endiÅŸe duyduÄŸunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapÄ±lanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullar oluÅŸturabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi oluÅŸturabilir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiyle denge ve uyum arayÄ±ÅŸÄ± içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayÄ± uÄŸraÅŸtÄ±ran durumlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz. Bugün yapacaÄŸÄ±nÄ±z anlaÅŸma ve sözleÅŸmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olasÄ± kazalara karÅŸÄ± dikkatli olun.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zdaki sorumluluklarÄ±nÄ±zla ilgileneceÄŸiniz bir gündesiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerinizi tamamlama yönünde hÄ±zlÄ± adÄ±mlar atabilirsiniz. BazÄ± konularda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±ÅŸmalar keyfinizi kaçÄ±rabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Kendinizi ifade etmekten keyif alacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanabilirsiniz. Güzel ÅŸeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceÄŸiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayÄ± kayÄ±plarda yaÅŸayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düÅŸmanlar edineceÄŸiniz zamanlar olabilir. KorkularÄ±nÄ±z gün yüzüne çÄ±kabilir.  BabanÄ±za ait konularÄ± ihmal etmemeye özen gösterin. Ä°ç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

YakÄ±n çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda yoÄŸun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karÅŸÄ± dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Elinizde olmayan nedenlerden dolayÄ± yorucu koÅŸullar altÄ±na girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceÄŸiniz koÅŸullar oluÅŸabilir. Ä°ÅŸle ilgili sÄ±kÄ±ÅŸmalar moralinizi bozabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün harcamalarÄ±nÄ±zla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde kiÅŸisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler sizi keyiflendirecektir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda elinizde olmayan nedenlerle sÄ±kÄ±ÅŸmalar yaÅŸayabilirsiniz. Kontrol kaybÄ± yaÅŸamamaya özen göstermelisiniz. AkÄ±ÅŸta kalÄ±n.DevamÄ±nÄ± Oku

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GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

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