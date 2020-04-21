Flormar 23 Nisan'ın 100 yılını Dünya Çocuklarının renkleriyle kutladı!

Makyaj denilince ilk akla gelen marka Flormar, 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir video hazırladı. Flormar, 6 kıta ve 110 ülkeye yayılmış Flormar ailesinin çocuklarından ülke bayraklarını ve umudu simgeleyen gökkuşağının yer aldığı bir resim yapmalarını, ardından da bu resimlerle beraber fotoğraf paylaşmalarını istedi. Finlandiya, Gürcistan, Hindistan, Ekvator, Meksika gibi farklı ülkelerden 280 tane fotoğraf geldi ve çocukların bu birbirinden renkli ve umut dolu fotoğrafları özel bir video haline getirildi. Flormar, bu anlamlı proje için resim yaparak yollayan her çocuğa özel sürprizler de hazırladı.

Ata’mızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’ın 100. yılında yaşanan bu coşkulu kutlamayla, gelecek nesiller başta olmak üzere herkese 50 yıllık tecrübesiyle umut veren Flormar, tüm dünyaya renk ve ilham katan yaklaşımıyla bu önemli günü kutlamanın onurunu yaşıyor.