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25.03.2020 - 02:47 |

Folat Nedir? Folat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Folat, vitamin grubu içerisinde yer alır ve genelde folik asit ile karıştırılmaktadır. Fakat folat ile folik asit ince detaylar ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Peki, folat nedir? Folat normal değer aralığı kaç olmalıdır? Folatın yüksekliğinin ve düşüklüğünün nedenleri nedir? İşte, detaylarıyla derledik.

Folat Nedir? Folat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Folat, DNA sentezlenmesinde önemli bir rol oynar ve B grubu vitaminlerinin bir parçasıdır. 1940'lı yıllarda keşfedilmiştir. Folat vitamini, folisin ve folik asit şeklinde bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu vitaminlerin birbirlerinden farklı oldukları gözlemlenmiştir.

Folat Nedir?

Yeşil yapraklı sebzelerde fazlaca bulunmaktadır. Kırmızı kan hücreleri oluşumunda görev almaktadır. Tüm yaş grupları için oldukça önemli bir vitamindir. Eksikliği görülmemesi için mutlaka vücuda alınması gerekir. Folatın görevleri şunlardır:

- Kan oluşumunda ciddi derecede katkı sağlamaktadır. Kırmızı kan hücrelerinin oluşma, çoğalma ve sağlıklı olma süreçlerinde yardımcı faktör olarak rol alır.
- Sinir sisteminin ve beynin düzgün çalışmasında rol oynamaktadır.
- DNA ve RNA sentezlerinde etkin rol oynamaktadır.
- Cildin genç kalmasında etkilidir.
- Alzheimer riskinin en alt düzeye çekilmesini indirir.
- Yeterli düzeyde vücutlarına folat alımı yapan kadınlarda hamilelik sonunda doğum olayını kolaylaştırır.
- Kanser riskini minimum seviyeye indirir.
- Felç ihtimalini minimuma indirir.

Folat Eksikliğinin Nedenleri Nelerdir?

Folat değerlerinin düşüklüğü genelde yetersiz ve dengesiz beslenmekten oluşmaktadır. Folat eksikliğinin nedenleri şunlardır:

- Genetik faktörler
- Sağlık problemleri
- Yeterli beslenmeme
- İlaç kullanımı
- Düzenli alkol kullanımı

Folat Yüksekliğinin Nedenleri Nelerdir?

Folat değerlerinin yüksekliğinde endişe edilecek bir durum yoktur. Folat değerlerinin yüksekliği nedeni, genelde bu vitamin grubunun fazla derecede tüketmekte olan kişilerde gözlemlenir. Folat yüksekliği yaşayan kişilerde B12 vitamini düşüktür.

B12 vitamini yüksek olan kişilerde ise folat değeri düşüktür. Bu döngü sistematik olarak devam eder. Folat yüksekliğinin en tehlikeli durumu ise, bağırsaklarda bulunan bakteri miktarlarıdır.

Folat Kaç Olmalı?

Sağlıklı bir vücutta folat değer aralığı 4.6-18.7 ng/mL olmalıdır. Bu oran zaman zaman kişinin bünyesine göre, mevcut yaşına göre oldukça düşük farklarla değişiklik gösterebilmektedir. Bu değer değişimleri doktorlar tarafından normal olarak kabul edilmektedir. Fakat değer değişiklikleri belirli düzeylerin üstünde seyrediyor ya da düşüyor ise tedavi olmak gerekebilmektedir. Tedavi süreci ilaçlar ile olabileceği gibi besinler ve besin takviyeli ilaçlar ile de olabilmektedir.

Folat İçeren Besinler Nelerdir?

- Marul, ıspanak, maydanoz
- Brokoli, kuşkonmaz
- Bamya, bezelye, kereviz
- Limon, mandalina, avokado
- Muz, portakal, greyfurt
- Kuru fasulye, mercimek, bulgur

 

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