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14.03.2020 - 03:49 |

Fotosentez Nedir? Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Yaprakları yeşil olan bitkilerde organik besin oluşturma olayı fotosentez olarak nitelendirilmektedir. Yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yaparken ışık enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple güneş enerjisi yeşil yapraklı bitkiler için oldukça önem taşımaktadır. İşte fotosentez hakkında merak edilen tüm detaylar.

Fotosentez Nedir? Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Bitkiler hayvanlar ve insanlar gibi canlı varlıklardır. Ancak hayvanlar ve insanlar besinlerini dışarıdan aramaktadır. Ancak bitkiler için bu durum geçerli değildir. Onlar kendi besinlerini kendileri üretmektedir. Bu üretim aşamasında fotosentez olayı devreye girmektedir. Fotosentez ışık enerjisi ile gerçekleşen bir faaliyettir.

Fotosentez Nedir?

Yeşil yapraklarda klorofil mevcuttur. Düzenli su ihtiyacını karşılayan ve güneş enerjisinden faydalanan bitkiler, klorofil aracılığıyla bu enerji aracılığıyla karbondioksit ve suyu basit şekerlere ve oksijene dönüştürmektedirler. Böylece beslenme gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu olaya fotosentez adı verilmektedir.

Kimyasal enerjiye dönüşen güneş enerjisi bitkilerin bünyesinde nişasta olarak depolanmaktadır. Depolanan nişasta bitkilerin gelişmesi için kullanılmaktadır. Yani bitkilerde büyüme işlemi fotosentez aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bitki yaprakları içeriğinde kloroplast maddesi mevcuttur. Klorofil ise binlerce kloroplast maddesi içinde mevcuttur. Her bir klorofil ışığı yakalar ve enerjiye dönüştürür. Bu durum bir döngü halinde gerçekleşir.

Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerde büyüme ve gelişmenin ilk şartıdır. Çünkü bitkiler de enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu enerjiyi hayvanlar gibi dışarıdan almazlar. Kendileri üreterek kullanmaktadırlar. Fotosentez belli aşamaları takiben oluşmakta olan bir olaydır:

1. Güneş enerjisi, yeşil yapraklı bitkilerde bulunan kloroplastların içine nüfus eder.

2. Kloroplastların içinde, bitkiye yeşil rengi veren klorofiller mevcuttur. Bu klorofiller, güneş enerjisini emerek kimyasal enerjiye dönüştürmektedir.

3. Kimyasal enerji belli bir döngü çerçevesinde kullanılarak karbondioksit ve suyla birleştirilir. Bu aşamada nişasta ve oksijene dönüşür.

Fotosentezle Üretilen Enerjinin Kullanımı

Fotosentez ile üretilen oksijen ve nişasta bitkinin farklı alanlarında kullanılmaktadır. Öncelikle bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir gerekliliktir. Üretilen besinin bir miktarı fotosentez yapan hücrelerde solunum olarak kullanılmaktadır. Bu solunum, geceleri güneş enerjisinin olmadığı zaman diliminde gerçekleşmektedir. Yani bitkiler için bir yönden depo görevi görmektedir.

Üretilen glikozun bir kısmı bitkinin meyve, gövde gibi fotosentez yapılamayan kısımlarına taşınır. Buralarda büyüme, gelişme ve olgunlaşmayı sağlar. Buralara ulaşan glikozların bir kısmı ise nişastaya dönüşerek depolanmaktadır.

Fotosentez ile üretilen oksijenin tamamı solunum için kullanılmaz. Bir kısmı ise atmosfere gönderilir. Karbondioksit olarak atmosfere ulaşan oksijen daha sonra fotosentezin yeniden gerçekleşmesi için döngü halinde alınmaktadır. Bu durum besin dengesini sağlar. Bitkiler fotosentez için ihtiyaç duyulan su ve mineral dengesini de köklerden almaktadır.

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