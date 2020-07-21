Fulya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Fulya çiçeği bir nergis türü olarak bilinen çiçeklerden biridir. Fulya çiçeğinin en önemli özelliği muhteşem kokusu ve güzel görüntüsüdür. Nergis Çiçeği Yani Fulya çiçeğinin birçok özelliği bulunmaktadır. Fulya çiçeğinin özellikleri saymakla bitmeyecek kadar fazladır.



Fulya Çiçeği Anlamı Nedir?



Fulya çiçeğinin anlamı güzelliktir. Kendine zarar verebilecek kadar güzel olmak anlamına da gelen Fulya çiçeği Aşk Çiçeği olarak da bilinmektedir. Görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen bir özelliğe sahip olan Fulya çiçeği aşkı ifade eden bir çiçek olarak bilinir. Zaten görüntüsü ve kokusu çok güzel olan Fulya çiçeği yanından geçen birinin bile kokuyu alabileceği bir özelliktedir.



Fulya Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?



- Fulya çiçeği soğanlı bir bitkidir. Fulya çiçeğinin soğanları tekrar kullanılabilir bir özelliğe sahiptir. Ancak bu soğanların 1 yıl kadar dinlendirilmesi önemlidir.

- Fulya çiçeği taç yaprakları ve beyaz sarı karışımlar şeklinde çiçeklere sahiptir.

- Soğanı zehirli olan Fulya çiçeği zehrinin aksine güzel görüntüsüyle bakanlar kendine hayran bırakır.

- Fulya çiçeğinin yaprakları sarı veya beyaz renkte olmaktadır. 6 adet yan Taç yaprakları bulunur ve bu yapraklar ovaldir.

- Sapları 20 santim ile 80 santim arasında uzayabilir. Yaprakları da soğandan çıkan Fulya çiçeği dinlenme zamanı bulunan bir çiçektir. Bu sebeple 4 mevsim çiçek açmaz.

- Fulya çiçeğinin yaklaşık 50 civarı çeşidi vardır. Genellikle Avrupa Kıtası'nda yetişen Fulya çiçeği Akdeniz kıyılarında da Kuzey Amerika ve Afrika'da da yetişebilmektedir.



Fulya Çiçeği Faydaları Nelerdir?



- Fulya çiçeği temizleyici bir özelliğe sahiptir. Bu çiçeği koklamak geniz tıkanıklığını açar.

- Fulya çiçeğinin öğütülen kökü sinirlere kadar ulaşmış olan yaraları iyileştirme konusunda etkilidir.

- Temizleyici bir özelliğe de sahip olan Fulya çiçeği kaynatılıp suyu içildiğinde veya haşlanarak yaprakları yenildiği zaman kusmayı tahrik eder ve mide dibinde bulunan rutubeti çeker.

Soğuğa karşı nezle faydalıdır.

- Rutubet ve safradan meydana gelen baş ağrılarına karşı da faydası bulunan Fulya çiçeği aynı zamanda güzel kokusu ile yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.



Fulya Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



Fulya çiçeği ne Ağustos ayından Kasım ayına kadar nergis soğanları ekimi gerçekleştirilir. Mart ayında çiçeği açar. Organik maddeler bakımından zengin olan nemli, kumlu toprakları sever. Killi toprakta yetiştirilemez çok su sevmeyen Fulya çiçeği nemi süzen topraklarda daha güzel yetişir. Drenaj Fulya çiçeği için önemlidir. Lodos rüzgarı bitkinin gelişimini destekleyen bir etkiye sahiptir. Bahçede doğal ortam bitkiye yeter. Ekstradan bir sulama ihtiyacı hissetmez.



Saksıda yetiştirilen Fulya çiçeği 3-4 günde bir sulanmalıdır. Direkt Gün Işığı sevmeyen bitki gün ışığını dolaylı olarak almayı sever. Rahat ışık alan bir yerde yetiştirilmesi kolaydır. Kendini yapraklardan yenileyen Fulya çiçeği çiçek soğanının doğal bir şekilde kendini yenilemesi gerekmektedir. Fulya çiçeğinin yapraklarının büyümesine gelişmesine ve sonra da ölmesine izin verilmelidir. Yapraklar ölmeden koparılmamalıdır. Aksi takdirde Fulya soğanına zarar verilebilir.