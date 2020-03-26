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26.03.2020 - 02:31 |

Fundus Nedir? Fundus Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Gebelik dönemi ile ilgili olan fundus uzman doktor bünyesinde yapılan bir ölçüm değeri olarak öne çıkıyor. Belirli bir değerde olması gereken bu ölçüm için pek çok kişi araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, fundus nedir? Fundus kaç olmalı? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri hakkında bilinmesi gerekenler.

Fundus Nedir? Fundus Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Genellikle hamilelik döneminde ölçülmesi gereken bir değer olarak fundus, rahmin tepe noktasında yer alan bir bölümdür. Bu ölçüme bağlı olarak rutin kontrollerini yapılmasına olanak tanınır. Ele alınan ölçüm gebelik süresi ile ilişkili bir anlamdır. Mutlaka doktor kontrolü altında Belirli aralıklarla bu değerinin ölçülmesi gebelik döneminde büyük öneme sahiptir.

Fundus Nedir?

Rahmin tepe noktası olan fundus genellikle hamile dönemindeyken ölçülür. Yapılan kontroller uzman doktor bünyesinde ele alınır. Fundusun parmak uçları ile kontrol edilmesi kapsamında, böylece gebelik ayı tespit edilir. Hamileliğin kaçıncı ayında olduğu anlaşılmak suretiyle buna göre gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlanır. Rahmin tam üst kısmında yer alan bu bölüm gebelik ayını tespit etme konusunda tam olarak ölçüm sağlama imkanı vermektedir.

Fundus Kaç Olmalı?

Fundus ölçümü ile beraber yapılan tesbit üzerinde bebeğin kaç aylık ve kilosunun ne olduğu gibi bilgiler anlaşılabilmektedir. Tabii bu durum kişiden kişiye ve vücut yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ölçüm yapılan bu değer fundus ile beraber pubis denilen iki nokta arasında ele alınan bir değerdir. Bir mezure ile ölçülmesinin ardından bazı formüller de işin içine katılmak suretiyle, bebeğin aya göre yaklaşık olarak ağırlığı tespit edilir.

Özellikle ultrason cihazları ve doktor kontrolü olmadan da bu değer aşağı yukarı anlaşılabiliyor. Yani bireysel olarak da gerçekleşmektedir. Daha çok ultrason ve doktorun bulunmadığı, ebeler tarafından ele alınan muayeneler dahilinde gerçekleştirilen bir yöntemdir. Günümüzde ise hala belli başlı bazı noktalarda ciddi anlamda kullanılan ölçüler arasında yer alır.

Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmek için fundus dengesi büyük öneme sahiptir. Fundal yüksekliği olarak da bilinen bu durum tahmini fetüs boyunu ortaya çıkarır.

Aylara bağlı olarak yüksekliği değişkenlik göstermektedir. Örneğin 30 hafta olduğunda fundal yükseklik 27 ile 33 cm arasında olması gerekir. Daha fazla yükseklik ya da düşüklüğü problemleri pek çok sebepten kaynaklı yaşanabilmektedir. Bu durum ultrasonografik testler ve bireysel olarak doktor kontrolü kapsamında ortaya çıkarılmaktadır. Önemli olan yükseklik ve düşüklük nedenlerini bağlı olarak doğru teşhis üzerinden gerekli uygulamaların doktor kontrolü altında ele alınmasıdır.

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