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• 10 Şubat 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:

Bu maddeler saçları döküyor! Saçları kökten uca öldüren 7 günlük alışkanlık

Günlük hayatta farkında olmadan yapılan birçok alışkanlık saç dökülmesine ve hatta saç kaybına neden olur. Örneğin; yanlış saç tokası kullanmak veya saçınızı bir havluya sarmak kadar basit görünen eylemler bile saçlarınıza zarar verebilir ve uzun vadede ciddi hasara neden olabilir. Peki, saç derisine zarar veren ve dökülmesine neden olan diğer alışkanlıklar neler? Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte saçları kökten dışa doğru öldüren 7 günlük alışkanlık...

• 10 Şubat 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1. Yün kıyafetler
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

1. Yün kıyafetler

Yün kıyafetler veya paltolar soğuk havalarda sizi sıcak tutar, ancak bu malzeme saçınıza zarar verebilir.

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Yün, statik elektrik oluşturur ve saçınızın ona yapışmasını sağlar. Bu da sonunda saç dökülmesine neden olur.

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Özellikle yağmurlu günlerde saçlarınız ıslandığında daha kırılgan ve zayıf bir hale gelir. Bunun sonucunda daha çabuk dökülür.

42. Saçı kurutmak için havlu veya saç kurutma makinesi kullanmak

2. Saçı kurutmak için havlu veya saç kurutma makinesi kullanmak

Çoğumuz duştan sonra saçlarımızı kuruması için havluya sararız. Ancak pamuklu havlular saçları kıvırıp kırılmaya neden olabilir.

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Havlu saçtan daha kalın ve kuru olduğu için kütikülün yükselmesine neden olabilir. Kütikül, saçın dış katmanıdır ve koniye benzer şekilde köklerden uçlara doğru aşağı yönde uzanan keratinize, düz hücrelerden oluşmaktadır.

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Sağlıklı saçların en iyi göstergesi olan kütikü zarar görürse saçınız sertleşebilir. Özellikle saç uçları birbirinden ayrılmaya başlar ve dökülür.

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Bunun dışında düzenli olarak saç kurutma makinesi kullanmak da saçın kırılmasına ve sertleşmesine neden olur. Saçınızı doğru bir şekilde kurutmak için kurutucunuzu saçınızdan yaklaşık 6 metre uzakta tutun.

83. Elastik saç bantları

3. Elastik saç bantları

At kuyruğu gibi sıkıca toplanmış saçlar için elastik tokalar tercih ederseniz saçınız zarar görebilir. Elastik bandın bükülmesi saçınıza baskı uygular ve bu uzun vadede dökülmesine neden olabilir

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Bunun yerine kumaşla kaplı bir lastik bant veya spiral bir saç tokası tercih edin.

104. Saç kremini saç köklerine uygulamak

4. Saç kremini saç köklerine uygulamak

Saç kremi, saçlarınızı yumuşacık yapar ve besler, ancak yanlış kullanıldığında saçınızın dağınık görünmesine neden olabilir.

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Özellikle saç köklerinize uygularsanız saçınızı ağırlaştırabilir ve hatta köklerinizin yağlı görünmesine neden olabilir.

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Bu yüzden saçınızı yumuşak ve parlak tutmak için saç kremini sadece saç uçlarınıza uygulayın.

135. Kuru şampuan

5. Kuru şampuan

Kuru şampuan mükemmel bir saç koruyucudur ve saçınızı yıkayacak vaktiniz olmadığında yeni yıkanmış gibi bir görünüm sağlar.

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Ancak çok sık kullanmak saç derinizi kaşıntılı, kuru ve pul pul bir hale getirebilir. Sağlıksız saç derisi, sırayla, saç kaybına neden olabilir ve yeni çıkacak olan saç kıllarının büyümesini engeller.

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Ayrıca kuru şampuan saçınızı temizlemediği için kepeğe neden olabilir. Bu yüzden kuru şampuan kullanacaksanız daha dikkatli olun.

166. Güneş gözlüğünü saçın üzerinde tutmak

6. Güneş gözlüğünü saçın üzerinde tutmak

Güneş gözlüğünüzü saçınızın üzerine takmanız saçlarınızı kaybetmenize neden olabilir.

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Özellikle bunu düzenli olarak yapıyorsanız saç dökülmeniz daha da hızlanır ve cansız görünür. Bunun nedeni gözlüğün saç derisinde yarattığı basınç kan akışının azalmasına neden olur ve saçın uzamasını yavaşlatır.

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Son olarak eğer gözlüğün metal kısımlarına alerjiniz varsa, bu kısımlar saçlarınızın incelmesine de neden olabilir.

197. Ton balığı

7. Ton balığı

Ton balığı çok besleyici olmasına rağmen, aynı zamanda yüksek düzeyde cıva içerir.

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Bu toksik ağır metal, bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve birçok uzman ton balığı tüketimini azaltmayı tavsiye eder.

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Yapılan bir araştırmaya göre cıva tüketmek, ani başlayan saç dökülmesine neden olabilir.

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