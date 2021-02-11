Bu zengin hastalığına erkeklerde daha sık rastlanıyor

Tedavide doğru beslenme ve diyet önemli rol oynuyor Ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenen beslenme gut hastalığının tedavisi için de aynı oranda önemlidir. Bunun için vücuttaki ürik asit seviyesini yükseltecek besinlerin çok fazla tüketilmemesi olası gut krizlerini önleyebilir. Gut hastaları protein gereksinimini optimum miktarda ürik asit dengesini sağlayacak süt, peynir gibi gıdalarla karşılamalıdır. Bunun yanı sıra:•Gut hastaları kesinlikle alkol tüketmemeli,

•Azar azar sık sık yemeli, bol sıvı tüketmeli,

•Sakatat, şarküteri ürünleri ve deniz ürünleri az tüketilmeli,

•Frukoz, içeren meyve suları hazır içecekler tüketilmemelidir.

•Karbonatlı yiyecekler tüketilirken çok dikkat edilmelidir.