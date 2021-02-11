• 11 Şubat 2021 - 00:23 • Son Güncelleme:
Bu zengin hastalığına erkeklerde daha sık rastlanıyor
Kralların hastalığı ya da zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, padişahların ölümüne yol açmış şiddetli bir romatizma hastalığıdır. Gut terimi Latincede gutta (damla) teriminden türetilmiş ve gutun eklemlere damla damla düşen bir zehir olduğuna inanılmıştır. Ortaçağda aşırı beslenme ve alkolle ilişkisi fark edildiği için ‘’Kralların hastalığı‘’ adını almıştır. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık yarattığı şikayetlerle yaşam kalitesini olumsuz etkileyen gut hastalığı hakkında bilgi verdi.
• 11 Şubat 2021 - 00:23 • Son Güncelleme:
1
Yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkıyor
Gut hastalığı, daha çok kişinin metabolizmasındaki sorunlar ve çeşitli hastalıklar sebebiyle meydana gelir. Şu şekilde özetlemek gerekirse, besinler yoluyla vücuda giren zararlı bileşenlerin vücuttan atılması için ürik aside dönüştürülmesi gerekir.
3
4
Tetikleyici durumlar nelerdir?
Beslenmenin, sorunun ortaya çıkmasında önemli bir belirleyici olduğu gut hastalığında:• Yanlış beslenme rutini,
• Düzensiz beslenme,
• Yanlış diyet listeleri,
• Aşırı alkol tüketimi,
• Eklem travmaları,
• Çok fazla yağlı besin tüketmek,
• Çok fazla et, süt, yoğurt ve deniz ürünleri gibi protein yönünden zengin besinler tüketmek,
• Kullanılan bazı kronik ilaçlar,
• Geçirilen operasyonlar sonrası zayıflayan bağışıklık sistemidir.
5
6
Hastalığın geç fark edilmesi ciddi komplikasyonlar yaratabilir
Gut hastalığının tedavi edilebilmesi için öncelikle neden ortaya çıktığının bilinmesi gerekir. Bu noktada eğer vücutta üretilen ürik asidin böbrekler tarafından yeterince atılamaması yatıyorsa öncelikle yapılacak kan testi ile ürik asit miktarı tespit edilmeli ve eklemlerdeki sorunların çözümü için film çekilmesi ve sıvı alınması gerekebilir.
7
Eğer zamanında tespit edilip müdahale edilmezse çok ciddi sorunları da beraberinde getirebilir, kişinin hareket etmesini engelleyebilir. Bunu önlemek için kandaki ürik asit düzeyini düşürücü tedavi ve atakların tekrarının önlenmesi için özel iltihap giderici tedavi uygulanır. Gut hastalığının atak tedavisi ve sürekli uygulanması gereken tedaviler farklılık gösterir.
8