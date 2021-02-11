• 11 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Çayın, kahvenin yanında şeker yerine balı böyle tüketin! Faydası...
Akşam vakitlerinde çay ve kahvenin yanında tüketilen hazır atıştırmalıklar ve bol şekerli tatlılar, sağlığı doğrudan tehdit ediyor. Endüstriyel şeker bazlı ürünler yerine bal ile hazırlanmış ev yapımı tatlıların atıştırmalık olarak tercih edilmesi gerektiğini belirten Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Bal sadece kahvaltıda kullanılmamalı, beslenme rutininin bir parçasına dönüştürülmeli" dedi. İşte yiyecek ve içeceklerinizi bal ile tatlandırmanın yolları...
• 11 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Pandeminin etkisiyle evde geçirilen süre artınca atıştırmalıklar daha çok tüketilir oldu. Pek çok kişi pandemi sürecinde aldığı kilolardan rahatsız olduğunu dile getirirken aynı zamanda bunun çözümünü de arıyor.
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Ham balın faydaları nelerdir?
Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, çözümün işlenmiş gıdalar yerine ham bal tüketilmesinden geçtiğine dikkat çekip şöyle konuştu:
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Rafine şeker yerine bal kullanın
Aşırıya kaçmadan tüketilen balın akşam saatlerinde çay ve kahveye eşlik eden endüstriyel atıştırmalıklara iyi bir alternatif olduğunu belirten Bal Uzmanı Aksoy, “Akşam saatlerinde çay ve kahve ile tüketilen işlenmiş şekerli atıştırmalıklar, tatlı ihtiyacını kısa süreliğine giderse de gelecek yıllar için büyük tehlike arz eder.
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Bal ile kuru yemiş ve yulafı birlikte kullanabilirsiniz
Bal ile günün her saatinde tüketilebilecek atıştırmalıklar hazırlanabileceğine dikkat çeken Ahmet Bağran Aksoy, “3 beyaz 1 sarı dediğimiz un, yağ, tuz ve şeker yerine tuzu azaltarak, şeker yerine bal ve beyaz un yerine tam buğday unu gibi malzemeler kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar hazırlanabilir.
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Bu karışım, vücudu zırh gibi sarıp hastalıklara karşı koruyor
Doğanın sunduğu dört süper gücü birleştirerek vücudun hastalıklara karşı adeta zırhlanabileceğini savunan Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, “Vücudu zırhlayan özel karışım kürü ile hem kendi sağlığınıza hem de çocuklarınızın sağlığına destek olabilirsiniz.
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