Çayın, kahvenin yanında şeker yerine balı böyle tüketin! Faydası...

Bal ile kuru yemiş ve yulafı birlikte kullanabilirsiniz Bal ile günün her saatinde tüketilebilecek atıştırmalıklar hazırlanabileceğine dikkat çeken Ahmet Bağran Aksoy, “3 beyaz 1 sarı dediğimiz un, yağ, tuz ve şeker yerine tuzu azaltarak, şeker yerine bal ve beyaz un yerine tam buğday unu gibi malzemeler kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar hazırlanabilir.