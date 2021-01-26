DHA
• 26 Ocak 2021 - 14:44 • Son Güncelleme:
Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural
Koronavirüsten korunmak için uyulması gereken hijyen kurallarının yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren besinlerin önemi de arttı. Diyetisyen Ramle Duzcan, özellikle pandemi döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin 14 altın kuralına değindi.
DHA
• 26 Ocak 2021 - 14:44 • Son Güncelleme:
1
Duzcan, "Bağışıklık, vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlayan savunma kalkanıdır. Hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, vücudu zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir.
3
Bağışıklığı kuvvetlendirmek için makro ve mikro besin ögelerini barındıran sağlıklı, antioksidan değeri yüksek, renk renk beslenebileceğiniz yeterli ve dengeli tabakların büyük önem taşıdığını söyleyen Duzcan, "Beslenmede proteinlere, kompleks karbonhidratlara, Omega-3 gibi esansiyel yağ asitlerine, vitamin-mineral ve posa içeriği yüksek olan meyve ve sebzelere yer vererek besin kompozisyonunu sağlamak gerekir.
5
Diyetisyen Ramle Duzcan, sözlerine şöyle devam etti:
Yeterli miktarda su tüketmek, güne güzel bir kahvaltı ile başlamak ve örnek protein yumurtayı kahvaltılara eklemek, yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynaklara günlük beslenmede yer vermek, porsiyon kontrolü ile yağlı tohumları tüketmek, herhangi bir sağlık problemi yoksa beyaz çay, yeşil çay gibi antioksidan kapasitesi yüksek çayları tüketmek, yemeklere ve/veya yoğurtlara baharat eklemek, haftada 2 kez kurubaklagil yine haftada 2 kez balık tüketimine önem vermek, vitamin yetersizlikleri varsa hekim kontrolü ile takviye kullanmak, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak, düzenli ve yeterli uyku saatleri oluşturmak, stresten uzak durmak ve sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak bağışıklığımızı güçlü tutmak için yapabileceklerimiz arasında.
7
8
Aynı zamanda ORAC (Oxygen radical absorbance capacity - Serbest Radikalleri Absorbe Etme Yeteneği) serbest radikallerin ve çeşitli hastalıklara yol açabilecek maddelerin emilim kapasitesini belirten değerlerdir diyerek ORAC değeri yüksek olan besinlerin, antioksidanlar bakımından yüksek içeriği olan besinler" olduğunu belirtti.
9